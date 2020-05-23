Студенты из Новомосковска опубликовали петицию с требованием переноса летней сессии

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Они опубликовали петицию, обращенную к министерству образования Тульской области и руководству вуза. Студенты уверены, что их «бросили на произвол судьбы».

Петицию в интернете разместили студенты заочного отделения новомосковского филиала РХТУ Д.И.Менделеева. Они просят отложить летнюю сессию в связи с тем, что у многих из них есть сложности с доступом к сайту, а у некоторых и вовсе нет технической возможности заниматься дистанционно.

Они уверены, что классическое прохождение аттестации – это лучший вариант и требуют перенести сессию на осень.

«В 2020 году в стране началась эпидемия Covid-19. В связи с этим, Вузы были переведены на дистанционную форму обучения. Всё бы хорошо, но только не в нашем институте. В июне у нас начинается летняя сессия, которая будет проходить в дистанционном формате, совершенно новом для нас и института. Не все студенты имеют полный комплект оборудования для такого прохождения аттестации. У многих нет компьютеров, нет звуко-видео записывающего оборудования. Сайт работает с постоянными сбоями, многие не имеют к нему доступа (получить в период пандемии-невозможно). Получается, что студентов бросили на произвол судьбы.

Мы требуем, чтобы аттестацию, которая должна проходить в июне, перенесли на сентябрь. Классическое прохождение аттестации – это лучший вариант. В таком виде, студенты могут в устной форме решить все проблемы связанные с изучением и разбором материала с преподавателем».