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В Тульской области 90 новых случаев заражения коронавирусом

В Тульской области 90 новых случаев заражения коронавирусом

Тульская область занимает 20-е место в России по количеству новых случае за сутки.

По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в области зарегистрировано 90 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей Тулы, Донского, Богородицкого, Воловского, Ефремовского, Заокского, Кимовского, Новомосковского, Одоевского, Суворовского, Тепло-Огаревского, Узловского, Щекинского и Ясногорского районов. Все своевременно изолированы.

В России за сутки этот вирус выявлен у 9 434 человек. В лидерах рейтинга Москва – 3190 случаев, Московская область – 846, Санкт-Петербург – 363. Ростовская область на четвертой строчке с 353 новыми заражениями.

Также сообщается, что 78 жителей Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19.

Согласно же общим данным по России, с момента начала пандемии в стране выздоровели от коронавируса 107 936 человек. Умерли – 3388 человек.

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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 10:51 −2
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