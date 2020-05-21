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В Тульской области подтверждены еще 89 случаев коронавируса

В Тульской области подтверждены еще 89 случаев коронавируса

По состоянию на 21 мая общее число зараженных в нашем регионе достигло 2824 человек.

По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в области зарегистрировано 89 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
 
 
Она подтверждена у жителей г. Тулы, Алексинского, Богородицкого, Веневского, Воловского, Дубенского, Ефремовского, Заокского, Кимовского, Киреевского, Новомосковского, Плавского, Узловского, Чернского, Щекинского и Ясногорского районов. Все своевременно изолированы.
 

105 жителей Тулы и области выздоровели от COVID-19. 

Сюжет: Коронавирус
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