Фейковые сайты по детским выплатам: как тулякам не попасться на удочку мошенников

Специалисты тульского отделения Банка России рассказывают, как действуют мошенники и что нужно делать, чтобы не попасться на их удочку.

После того как Президент России ввел пособия для семей с детьми, кибераферисты решили заработать на этом. Они стали регистрировать поддельные сайты, через которые якобы можно оформить заявление на получение пособия. Сайты злоумышленников имитируют официальный портал госуслуг, на котором родители должны подать заявку на пособие.

В названиях сайтов-двойников часто встречаются слова gosuslugi-16, vyplaty, covid-vyplaty, posobie. Могут быть и другие схожие варианты. Причем схемы обмана разные. На некоторых ресурсах преступники просят пользователя ввести логин и пароль от настоящего портала госуслуг и крадут эту информацию. Другие сайты предлагают проверить, положена ли гражданину выплата. Для этого, разумеется, нужно ввести персональные данные. Или человеку сообщают, что ему положена социальная выплата, а потом предлагают ввести реквизиты банковской карты и оплатить комиссию или налог. Деньги и данные карты тоже попадают к преступникам.

Кибермошенники также рассылают письма на личные электронные адреса или в мессенджеры, предлагая перейти по ссылке на якобы сайт госуслуг и через него подать заявление на пособие.

Если вы хотите подать заявку на детское пособие, убедитесь, что вы находитесь на официальном портале госуслуг. Его адрес — gosuslugi.ru. Внимательно проверяйте адресную строку браузера. Перед адресом обязательно должен быть значок в виде закрытого замочка. Не вводите данные банковской карты «для проверки информации» и не платите никаких комиссий «за перевод пособия на счет», для получения компенсации на официальном сайте этого не требуется.