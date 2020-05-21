В Тульской области количество выздоровевших за сутки от COVID-19 превысило число заболевших

За последние сутки в России выявлено 8 849 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 84 регионах.

Оперативный штаб опубликовал статистику по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России по состоянию на 21 мая.

За последние сутки в России выявлено 8 849 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 84 регионах. В том числе, активно как контактные и без клинических проявлений — 3 716 (42,0%).

Нарастающим итогом выявлено 317 554 случая (+2,9%) коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ.

Всего за минувшие сутки выписано по выздоровлению 7 289 человек. В том числе в Тульской области — 105.

Напомним, 21 мая региональный оперативный штаб сообщил о 89 новых заболевших.