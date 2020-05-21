В Тульской области количество выздоровевших за сутки от COVID-19 превысило число заболевших
За последние сутки в России выявлено 8 849 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 84 регионах.
Оперативный штаб опубликовал статистику по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России по состоянию на 21 мая.
За последние сутки в России выявлено 8 849 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 84 регионах. В том числе, активно как контактные и без клинических проявлений — 3 716 (42,0%).
Нарастающим итогом выявлено 317 554 случая (+2,9%) коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ.
Всего за минувшие сутки выписано по выздоровлению 7 289 человек. В том числе в Тульской области — 105.
Напомним, 21 мая региональный оперативный штаб сообщил о 89 новых заболевших.
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