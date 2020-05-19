«Охота на ведьм»: Тулячка не может попасть в онкологический стационар из-за просроченного анализа на covid-19

«У моей мамы онкология. Она не может лечь в больницу на лечение.

Чтобы лечь в стационар, необходимо сдать анализ на covid. Анализ она сдала еще 8 мая, госпитализация — 20 мая. Анализ не готов до сих пор. И когда будет готов, никто не знает. Обращаться некуда: на горячей линии губернатора и там, где брали анализ, посоветовали «уговорить положить без результата covid».

Вы серьезно? А для чего тогда все это? Деньги, бюджет… То есть, получит мама лечение или нет, зависит от конкретного человека на месте? Завредничает — не возьмёт. Проявит человечность — мама получит необходимое лечение?!

Без анализа и на химиотерапию не берут. Исключено.

На федеральной линии по covid-19 девушка, как попугай, твердила мне про сроки 1−3 дня. Я спросила, слышит ли она меня: сегодня 11 день! Услышала ответ: обращайтесь в Роспотребнадзор. Дозвониться туда тоже нереально.

На федеральной линии мне ответили, что надо обращаться в Министерство здравоохранения Тульской области или туда, где брали анализ; зачитали мне закон о том, что можно сдать анализ в поликлинике, больнице или платной лаборатории.



Нет слов…

Я сегодня была уже в областной, где делают анализы. К главврачу не пускают, по телефону мне ответили, что информации о готовности анализов у главврача нет. Звонила в лабораторию, там ответили, что ничего не знают и повлиять на ситуацию не могут. В базе данный пациент есть, забор анализа от 8.05 есть, а когда будет готов, информации нет.

И куда теперь? Что делать? Ждать?



Татьяна Макарова Потом мне перезвонила очень вежливая женщина с горячей линии г убернатора. С казала, что записала мое обращение. По регламенту, в течение двух рабочих дней со мной свяжутся... По регламенту?! По регламенту анализ должен был быть готов, моя мама имеет право на жизнь, а ее не лечат. В новостях наш Президент говорит, что онкология, сердечные болезни, срочные операции — в приоритете...

– Анализ был сдан 11 дней назад. За это время мама могла подцепить вирус тысячу раз! Никто же не требовал у нее режима самоизоляции, она не подписывала никаких бумаг. И вот пока идет эта «охота на ведьм», люди лежат дома на сильных обезболивающих и умирают. Иногда тихо, если обезболивающие помогают (а их достать ещё та история!), а иногда…»