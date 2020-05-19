«Охота на ведьм»: Тулячка не может попасть в онкологический стационар из-за просроченного анализа на covid-19
В редакцию Myslo написала ее дочь. Публикуем текст письма.
«У моей мамы онкология. Она не может лечь в больницу на лечение.
Чтобы лечь в стационар, необходимо сдать анализ на covid. Анализ она сдала еще 8 мая, госпитализация — 20 мая. Анализ не готов до сих пор. И когда будет готов, никто не знает. Обращаться некуда: на горячей линии губернатора и там, где брали анализ, посоветовали «уговорить положить без результата covid».
Вы серьезно? А для чего тогда все это? Деньги, бюджет… То есть, получит мама лечение или нет, зависит от конкретного человека на месте? Завредничает — не возьмёт. Проявит человечность — мама получит необходимое лечение?!
Без анализа и на химиотерапию не берут. Исключено.
На федеральной линии по covid-19 девушка, как попугай, твердила мне про сроки 1−3 дня. Я спросила, слышит ли она меня: сегодня 11 день! Услышала ответ: обращайтесь в Роспотребнадзор. Дозвониться туда тоже нереально.
На федеральной линии мне ответили, что надо обращаться в Министерство здравоохранения Тульской области или туда, где брали анализ; зачитали мне закон о том, что можно сдать анализ в поликлинике, больнице или платной лаборатории.
Нет слов…
И куда теперь? Что делать? Ждать?
Татьяна Макарова
Потом мне перезвонила очень вежливая женщина с горячей линии г
– Анализ был сдан 11 дней назад. За это время мама могла подцепить вирус тысячу раз! Никто же не требовал у нее режима самоизоляции, она не подписывала никаких бумаг. И вот пока идет эта «охота на ведьм», люди лежат дома на сильных обезболивающих и умирают. Иногда тихо, если обезболивающие помогают (а их достать ещё та история!), а иногда…»
Myslo обратился в региональный минздрав за комментарием. Как сообщили в министерстве, результат анализа пациентки будет готов завтра [20 мая] в 8.00, его можно будет получить у участкового врача. Задержка выдачи результатов анализов связана с большим объемом исследований.
Надеемся, что эта история закончится хорошо. А маме Татьяны – здоровья!