новости
новости
Регистрация
Начисление надбавок тульским медикам за работу с COVID-19 проверит специальная комиссия
Фото из архива MySlo

Начисление надбавок тульским медикам за работу с COVID-19 проверит специальная комиссия

В неё вошли специалисты профильных министерств и региональной счётной палаты.

Губернатор Алексей Дюмин принял участие в совещании по мерам поддержки социальной сферы и экономики под председательством президента Владимира Путина.

Особое внимание глава государства уделил выплатам медицинским работникам, борющимся с коронавирусом. Он подчеркнул, что все начисления должны быть понятными и прозрачными.

Алексей Дюмин отметил, что всего на поддержку медиков, оказывающих помощь пациентам с COVID-19, из федерального и регионального бюджетов выделено более 440 млн рублей:

– Важно, чтобы ни один сигнал о том, что деньги не дошли или рассчитаны неверно, не оставался без внимания.

В регионе начала работу ревизионная группа по контролю расчетов и перечисления средств медикам. В неё вошли специалисты минфина, счетной палаты, минтруда, министерства по контролю и профилактике коррупционных нарушений. Они будут рассматривать обращения, поступающие от медиков.

Сюжет: Коронавирус
В Тульской области пенсионеров оштрафовали за нарушение самоизоляции
Жизнь Тулы и области
В Тульской области пенсионеров оштрафовали за нарушение самоизоляции
сегодня, в 19:10, 78 3020 -17
Динамика распространения коронавируса в Тульской области: графики
Жизнь Тулы и области
Динамика распространения коронавируса в Тульской области: графики
сегодня, в 14:12, 73 5253 1
Инфекционист Минздрава рассказала о сроках окончания пандемии коронавируса в России
Мир
Инфекционист Минздрава рассказала о сроках окончания пандемии коронавируса в России
сегодня, в 12:07, 52 3119 -8
За сутки в Тульской области подтвердились 92 случая коронавируса
Жизнь Тулы и области
За сутки в Тульской области подтвердились 92 случая коронавируса
сегодня, в 10:33, 38 10916 1
Все новости сюжета
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:17 0
Другие статьи по темам
Событие
правительство Тульской областиначисление выплат медикамвыплаты для медиковкоронавируспоручение Владимира Путина
Люди
Владимир ПутинАлексей Дюмин
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тулячка, напавшая с ножом на сожителя, проведёт 3,5 года в колонии
Тулячка, напавшая с ножом на сожителя, проведёт 3,5 года в колонии
В соцсетях туляки обсуждают медсестру, надевшую защитный костюм поверх купальника
В соцсетях туляки обсуждают медсестру, надевшую защитный костюм поверх купальника
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.