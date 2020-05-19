Начисление надбавок тульским медикам за работу с COVID-19 проверит специальная комиссия

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В неё вошли специалисты профильных министерств и региональной счётной палаты.

Губернатор Алексей Дюмин принял участие в совещании по мерам поддержки социальной сферы и экономики под председательством президента Владимира Путина.

Особое внимание глава государства уделил выплатам медицинским работникам, борющимся с коронавирусом. Он подчеркнул, что все начисления должны быть понятными и прозрачными.

Алексей Дюмин отметил, что всего на поддержку медиков, оказывающих помощь пациентам с COVID-19, из федерального и регионального бюджетов выделено более 440 млн рублей:

– Важно, чтобы ни один сигнал о том, что деньги не дошли или рассчитаны неверно, не оставался без внимания.

В регионе начала работу ревизионная группа по контролю расчетов и перечисления средств медикам. В неё вошли специалисты минфина, счетной палаты, минтруда, министерства по контролю и профилактике коррупционных нарушений. Они будут рассматривать обращения, поступающие от медиков.