С улиц Тулы продолжают вывозить автохлам

Фото: пресс-служба администрации Тулы

Бесхозные транспортные средства, находящиеся на ул. Степанова, 33, ул. Приупской, 29 и ул. Металлургов, 7 были эвакуированы после обращений жителей в администрацию Пролетарского района.

На машинах были размещены уведомления, в которых владельцам предлагалось самостоятельно убрать автомобили из двора. Но за два месяца это так и не было сделано. В итоге было принято решение о принудительной эвакуации.

Машины помещены на ответственное хранение и будут находиться там 30 дней. После этого будут оформлены соответствующие документы для принятия её в собственность администрации города и дальнейшей реализации.

Владельцы транспортных средств могут вернуть их и находящееся внутри имущество. Им нужно обратиться в администрацию с подтверждающими документами, а также возместить расходы на вывоз и хранение машин. Напомним, бесхозные авто подлежат эвакуации, если: