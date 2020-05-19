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С улиц Тулы продолжают вывозить автохлам
Фото: пресс-служба администрации Тулы

С улиц Тулы продолжают вывозить автохлам

Брошенные владельцами машины эвакуировали с ул. Степанова, Приупской и Металлургов.

Бесхозные транспортные средства, находящиеся на ул. Степанова, 33, ул. Приупской, 29 и ул. Металлургов, 7 были эвакуированы после обращений жителей в администрацию Пролетарского района.

На машинах были размещены уведомления, в которых владельцам предлагалось самостоятельно убрать автомобили из двора. Но за два месяца это так и не было сделано. В итоге было принято решение о принудительной эвакуации.

Машины помещены на ответственное хранение и будут находиться там 30 дней. После этого будут оформлены соответствующие документы для принятия её в собственность администрации города и дальнейшей реализации.

Владельцы транспортных средств могут вернуть их и находящееся внутри имущество. Им нужно обратиться в администрацию с подтверждающими документами, а также возместить расходы на вывоз и хранение машин. Напомним, бесхозные авто подлежат эвакуации, если:

  1. находятся в аварийном состоянии, в том числе после пожара, или разукомплектованы,
  2. являются местом несанкционированного складирования отходов,
  3. создают препятствия дорожному движению, работе спецтехники, перекрывают проезд во дворы.
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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:45 +5
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