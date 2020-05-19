Как тулякам оформить машино-место в собственность

Фото: pixabay.com

Как самостоятельный объект недвижимости машино-место можно оформить с 2017 года.

В Тульской области на кадастровом учете значится более 900 машино-мест. Но, как считают эксперты Кадастровой палаты по Тульской области, пока еще граждане недостаточно информированы и всплеск активности населения в этом вопросе ещё впереди.

«Машино-место задумано для цивилизованной парковки автомобиля на законных основаниях. Альтернатива стихийным стоянкам в жилых дворах — подземные паркинги в новостройках или отдельно стоящие многоуровневые сооружения, где у каждой машины нет своего индивидуального бокса, но есть закреплённое за ним место», — отмечает директор Кадастровой палаты по Тульской области Светлана Васюнина.

И хотя у машино-места нет стен, владелец такой недвижимости может продать, купить, арендовать, передать по наследству и заложить его.

Чтобы машино-место стало полноценным объектом недвижимости, необходимо обязательно поставить его на кадастровый учет с описанием границ в здании или сооружении, для чего необходим технический план. Подготовка технического плана осуществляется на основании сведений, содержащихся в разрешении на ввод в эксплуатацию здания (сооружения) и проектной документации.

Подать заявление о постановке машино-места на кадастровый учет можно несколькими способами. Удобнее будет это сделать в электронном виде на портале Росреестра или Кадастровой палаты. Также можно лично прийти в один из офисов МФЦ.

Стоит отметить, что в законе понятие «машино-место» не пересекается с понятием «парковка». Парковочное место — специальная площадка на обочине или дороге, предназначенная для стоянки транспорта, и в отличие от машино-места не является самостоятельным объектом недвижимости. Следовательно, оно не подлежит постановке на кадастровый учет.