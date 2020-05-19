новости
новости
Регистрация
Как тулякам оформить машино-место в собственность
Фото: pixabay.com

Как тулякам оформить машино-место в собственность

Как самостоятельный объект недвижимости машино-место можно оформить с 2017 года.

В Тульской области на кадастровом учете значится более 900 машино-мест. Но, как считают эксперты Кадастровой палаты по Тульской области, пока еще граждане недостаточно информированы и всплеск активности населения в этом вопросе ещё впереди.

«Машино-место задумано для цивилизованной парковки автомобиля на законных основаниях. Альтернатива стихийным стоянкам в жилых дворах — подземные паркинги в новостройках или отдельно стоящие многоуровневые сооружения, где у каждой машины нет своего индивидуального бокса, но есть закреплённое за ним место», — отмечает директор Кадастровой палаты по Тульской области Светлана Васюнина.

И хотя у машино-места нет стен, владелец такой недвижимости может продать, купить, арендовать, передать по наследству и заложить его.

Чтобы машино-место стало полноценным объектом недвижимости, необходимо обязательно поставить его на кадастровый учет с описанием границ в здании или сооружении, для чего необходим технический план. Подготовка технического плана осуществляется на основании сведений, содержащихся в разрешении на ввод в эксплуатацию здания (сооружения) и проектной документации.

Подать заявление о постановке машино-места на кадастровый учет можно несколькими способами. Удобнее будет это сделать в электронном виде на портале Росреестра или Кадастровой палаты. Также можно лично прийти в один из офисов МФЦ.

 

Стоит отметить, что в законе понятие «машино-место» не пересекается с понятием «парковка». Парковочное место — специальная площадка на обочине или дороге, предназначенная для стоянки транспорта, и в отличие от машино-места не является самостоятельным объектом недвижимости. Следовательно, оно не подлежит постановке на кадастровый учет.

 

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Валерия Дьячкова
сегодня, в 11:30 +3
Другие статьи по темам
Место
ТулаТульская областьКадастровая палата
Прочее
машино-место

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле арендаторы крупных городских торговых центров вышли на пикет
В Туле арендаторы крупных городских торговых центров вышли на пикет
Из-за отсутствия цифрового пропуска более 3000 автомобилей не пропустили в Тульскую область
Из-за отсутствия цифрового пропуска более 3000 автомобилей не пропустили в Тульскую область
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.