новости
новости
Регистрация
В каких городах, селах и деревнях Тульской области есть коронавирус: карта на 19 мая

В каких городах, селах и деревнях Тульской области есть коронавирус: карта на 19 мая

За весь период у нас заболели 2637 человек.

Опубликована карта распространения коронавируса в Тульской области. Согласно данным, которые предоставил региональный оперативный штаб, за всё время у нас 2637 человек заразились COVID-19. Выздоровели 842 человека, умерли 19.

Города, в которых зафиксировано больше все заболевших, — Тула, Новомосковск, Алексин и Щекино.

Детализация по населенным пунктам:

Чтобы увидеть актуальную карту активных очагов коронавируса в Тульской области, жмите на кнопку: 

 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 11:00 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
карта распространения коронавируса

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Из-за отсутствия цифрового пропуска более 3000 автомобилей не пропустили в Тульскую область
Из-за отсутствия цифрового пропуска более 3000 автомобилей не пропустили в Тульскую область
В Ясногорске рухнувшая крыша придавила двух мужчин
В Ясногорске рухнувшая крыша придавила двух мужчин
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.