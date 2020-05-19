В каких городах, селах и деревнях Тульской области есть коронавирус: карта на 19 мая
За весь период у нас заболели 2637 человек.
Опубликована карта распространения коронавируса в Тульской области. Согласно данным, которые предоставил региональный оперативный штаб, за всё время у нас 2637 человек заразились COVID-19. Выздоровели 842 человека, умерли 19.
Города, в которых зафиксировано больше все заболевших, — Тула, Новомосковск, Алексин и Щекино.
Детализация по населенным пунктам:
Чтобы увидеть актуальную карту активных очагов коронавируса в Тульской области, жмите на кнопку:
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