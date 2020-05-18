За сутки в Тульской области 84 новых случая COVID-19

По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в Тульской области зарегистрировано 84 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Она обнаружена у жителей Тулы, Донского, Алексинского, Белевского, Богородицкого, Веневского, Воловского, Ефремовского, Заокского, Кимовского, Киреевского, Новомосковского, Узловского, Щекинского и Ясногорского районов. Из них 14 человек работают в столичном регионе или прибыли из него, остальные заразились от заболевших ранее. Люди с подтвержденным диагнозом были своевременно изолированы.

19 жителей Тулы и области выздоровели от COVID-19.

За последние сутки в России выявлено 8926 новых случаев коронавируса в 81 регионе. Из них 40,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 91 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 2836 человек.

Всего на сегодняшний день в стране выявлено 290 678 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2722 летальных исхода, выздоровели 70 209 человек.