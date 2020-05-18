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Где в Тульской области зафиксирован коронавирус: карта на 18 мая

Где в Тульской области зафиксирован коронавирус: карта на 18 мая

Наибольшее количество зараженных COVID-19 в Туле, Новомосковске, Алексине и Щекино.

Опубликована карта распространения коронавируса в Тульской области. Согласно данным, которые предоставил региональный оперативный штаб, за всё время у нас 2545 человек заразились COVID-19. Выздоровели 689 человек, умерли 19.

Города, в которых зафиксировано больше все заболевших, — Тула, Новомосковск, Алексин и Щекино.

Детализация по населенным пунктам:

 

Чтобы увидеть актуальную карту активных очагов коронавируса в Тульской области, жмите на кнопку: 

 

Сюжет: Коронавирус
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Автор: Кристина Вернигорина
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