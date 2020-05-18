Где в Тульской области зафиксирован коронавирус: карта на 18 мая
Наибольшее количество зараженных COVID-19 в Туле, Новомосковске, Алексине и Щекино.
Опубликована карта распространения коронавируса в Тульской области. Согласно данным, которые предоставил региональный оперативный штаб, за всё время у нас 2545 человек заразились COVID-19. Выздоровели 689 человек, умерли 19.
Города, в которых зафиксировано больше все заболевших, — Тула, Новомосковск, Алексин и Щекино.
Детализация по населенным пунктам:
Чтобы увидеть актуальную карту активных очагов коронавируса в Тульской области, жмите на кнопку:
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