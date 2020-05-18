В Алексине при пожаре в квартире погиб пенсионер

Фото: ГУ МЧС России по Тульской области

Во время тушения из подъезда эвакуировали десять человек.

Вечером 17 мая в Алексине произошел пожар. Сообщение о возгорании в квартире дома на ул. Дружбы поступило в 22.40 и, по официальным данным, первый пожарный расчет прибыл на место уже через 3 минуты.

«Открытое горение ликвидировано в 23.01, имеется пострадавший. Звеном газодымозащитной службы по лестничным маршам с применением спасательных устройств было спасено 10 человек, в том числе трое детей», — сообщили Myslo в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области.

В квартире был обнаружен труп 70-летнего пенсионера. В комнате размером 4×5 м сгорела мебель, а также закоптились комната и коридор. Причину возгорания устанавливают специалисты.