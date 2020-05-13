В Тульской области школьница ушла из дома, чтобы встретиться с любимой рок-группой

Изображение Free-Photos с сайта Pixabay.

14-летняя жительница Белевского района настолько влюбилась в творчество любимой рок-группы из ближнего зарубежья, что решила отправиться на встречу с ними. Пообщавшись с музыкантами через соцсети, девочка собрала рюкзак, забила в навигатор смартфона конечную точку своего путешествия и ушла из дома.

Через некоторое время она оказалась в лесу, поняла, что заблудилась, и позвонила матери. К тому времени несостоявшуюся путешественницу уже искали полиция и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

В УМВД России по Тульской области сообщили Myslo, что, по предварительным данным, в отношении подростка не совершалось противоправных действий.