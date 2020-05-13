В поселке Ленинский водитель сбил железнодорожный светофор

фото Сергея Чистякова

По предварительной информации, в результате автоаварии обошлось без пострадавших.

Утром 13 мая на железнодорожном переезде, который находится на въезде в поселок Ленинский произошло ДТП. Как сообщил Myslo очевидец, водитель Toyota Mark II не справился с управлением, вылетел с проезжей части и сбил железнодорожный переездный светофор.

По предварительной информации, в результате ДТП обошлось без пострадавших.