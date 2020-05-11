Президент заявил о выплатах по 10 тысяч рублей на детей

11 мая президент РФ Владимир Путин провел совещание с кабмином об обстановке в стране в связи с распространением коронавируса. Он заявил о прекращении единых нерабочих дней с 12 мая и новых мерах поддержке семей с детьми.

Владимир Путин объявил, что в 2 раза повышается ежемесячное минимальное пособие на ребенка (для неработающих граждан и студентов) – до 6751 руб.

Семьи, где родители потеряли работу, будут получать по 3 000 рублей на несовершеннолетних детей за апрель-июнь.

Нуждающиеся семьи, где доходы на члена семьи ниже прожиточного минимума, смогут оформить выплаты на детей с 3 до 7 лет с 1 июня (ранее предполагалось с 1 июля). Выплаты будут проводить с начала 2020 году. Таким образом, семья разово сможет получить деньги сразу за полгода. В среднем это 33 тысячи рублей на 1 ребенка. И в дальнейшем такие семьи смогут получать на ребенка в среднем 5,5 тыс руб. в месяц.

Семьям с детьми от 3 до 16 лет разово выплатят по 10 тысяч рублей. Для получения этой единовременной выплаты не нужно будет собирать справки – достаточно обратиться с заявлением через портал госуслуг или в Пенсионный фонд. Заявления можно подавать с 12 мая.

Выплаты по 5000 рублей на ребенка в месяц смогут получать все семьи с детьми до 3 лет (ранее такую поддержку получили семьи, имеющие право на материнский капитал). Выплаты будут в мае-июне, помимо этого Путин предложил также задним числом выплатить деньги за апрель.