Сотрудники соцучреждений получат специальную федеральную выплату

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Во время совещания с руководителями субъектов Федерации по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции президент РФ отметил, что также важно уделять внимание работе интернатов, домов престарелых.

- Люди, которые находятся, живут здесь, требуют особого ухода и заботы. Повышенную нагрузку, риски несут и сотрудники соцучреждений. Считаю необходимым установить для них специальную федеральную доплату на три месяца — с 15 апреля по 15 июля. Полагающиеся выплаты за прошедший апрель люди также обязательно получат, — заявил Владимир Путин.

Для врачей, которые работают в социальных учреждениях, доплата составит 40 тысяч рублей за двухнедельную смену. В случае, если они оказывают непосредственно помощь больным коронавирусом, 60 тысяч рублей.

Для социальных и педагогических работников среднего, медицинского и административного персонала — 25 тысяч рублей. Если работают с больными коронавирусом — 35 тысяч рублей. Для младшего персонала выплата составил 15 и 20 тысяч рублей соответственно. Для технического — 10 и 15 тысяч рублей.