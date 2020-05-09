Найди неизвестные снимки своих героев: В проекте «Лица Победы» начала работу система распознавания лиц

Проект Mail.ru обещает: каждый загрузивший фото пользователь может узнать, на каких еще кадрах есть его родственники.

В архиве проекта « Лица Победы » начала работу система распознавания лиц Vision. Теперь каждый загрузивший фото пользователь может узнать, на каких еще кадрах есть его родственники.

Компьютер найдет одинаковые лица на всех снимках в цифровом архиве времен Великой Отечественной войны. Нейросеть учитывает особенности фронтовых фотографий, распознает людей в головных уборах и анализирует черно-белые кадры.

Этот масштабный проект создали Mail.ru Group и «Бессмертный полк», чтобы помочь найти родственников неизвестных солдат.

Войти в проект можно здесь