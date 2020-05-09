Найди неизвестные снимки своих героев: В проекте «Лица Победы» начала работу система распознавания лиц
Проект Mail.ru обещает: каждый загрузивший фото пользователь может узнать, на каких еще кадрах есть его родственники.
В архиве проекта «Лица Победы» начала работу система распознавания лиц Vision. Теперь каждый загрузивший фото пользователь может узнать, на каких еще кадрах есть его родственники.
Компьютер найдет одинаковые лица на всех снимках в цифровом архиве времен Великой Отечественной войны. Нейросеть учитывает особенности фронтовых фотографий, распознает людей в головных уборах и анализирует черно-белые кадры.
Этот масштабный проект создали Mail.ru Group и «Бессмертный полк», чтобы помочь найти родственников неизвестных солдат.
Войти в проект можно здесь.
Напомним, у Myslo также работает проект «Победа», где вы можете добавить своих героев и их истории. И почитать о туляках героях войны. Жмите на картинку!
В проекте три раздела:
- фотографии участников, которые размещают сами туляки,
- статьи из блога «Дневники войны» — трогательные письма с фронта,
- статьи о войне и ветеранах – в сюжете «Великая Победа».
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