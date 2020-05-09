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Заболевшие за сутки в Тульской области: всего четверть привезли инфекцию из Москвы
Фото из архива Myslo.

Заболевшие за сутки в Тульской области: всего четверть привезли инфекцию из Москвы

Остальные заразились после контакта с уже заболевшими.

По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в Тульской области зарегистрировано 86 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 21 человек работает в столичном регионе, остальные контактировали с заболевшими.

 

По данным стопкоронавирус. рф, Тульская область в десятке регионов по количеству заболевших: мы на 8-м месте.

  • всего зарегистрировано заболевших 1706,
  • новых за сутки — 86,
  • активных, проходящих лечение — 266,
  • умерших — 12.

Посмотрим на динамику распространения инфекции в нашем регионе, как менялось количество заболевших и выздоровевших за месяц:

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