Заболевшие за сутки в Тульской области: всего четверть привезли инфекцию из Москвы

Фото из архива Myslo.

Остальные заразились после контакта с уже заболевшими.

По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в Тульской области зарегистрировано 86 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 21 человек работает в столичном регионе, остальные контактировали с заболевшими.

По данным стопкоронавирус. рф, Тульская область в десятке регионов по количеству заболевших: мы на 8-м месте.

всего зарегистрировано заболевших 1706,

новых за сутки — 86,

активных, проходящих лечение — 266,

умерших — 12.

Посмотрим на динамику распространения инфекции в нашем регионе, как менялось количество заболевших и выздоровевших за месяц: