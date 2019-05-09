В Туле прошел парад Победы: фоторепортаж

Фото Алексея Пирязева.

В нем приняли участие более 1120 человек и более 70 единиц техники.

9 мая, в день 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, на главной площади областного центра состоялся парад войск Тульского гарнизона.

Парадом командовал заместитель командира 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознаменной ордена Кутузова дивизии гвардии полковник Сергей Серпухов.

Принимал парад начальник Тульского территориального гарнизона – командир 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии гвардии генерал-майор Павел Кирси.

Впервые объезд командующего и принимающего парад, а также их приветствие и поздравление с праздником парадных расчетов прошли на автомобилях-кабриолетах марки ЗИЛ.

Перед началом парада жителей и гостей региона поздравил с Днем Победы губернатор Тульской области, Герой Российской Федерации, генерал-лейтенант Алексей Дюмин.

- Это наш самый главный, священный праздник! День воинской славы и доблести нашего народа. Он дорог каждому из нас. Мы свято храним память о великом подвиге предков. И никогда не забудем о героизме и несгибаемой стойкости нашего народа. Народа-освободителя, народа- победителя!, - сказал глава региона.

Алексей Дюмин подчеркнул, что цена Победы – это миллионы погибших, сотни тысяч искалеченных судеб, разрушенные до основания города и села. В мировой истории нет подобных примеров несокрушимой воли и мужества в борьбе с врагом. С врагом коварным и беспощадным, которому покорилась почти вся Европа, безропотно сдавая город за городом. Этой Победе предшествовали долгие 1418 дней и ночей кровопролитных, тяжелых боев. Совсем юные ребята и девчонки прибавляли себе годы, чтобы добровольцами уйти на фронт.

- Наши солдаты и наш народ совершили подвиг, у которого нет границ и нет национальностей. Это подвиг одной большой советской семьи. Это наша общая Победа, добытая ценой огромных потерь. Мы всегда будем помнить погибших на этой войне, - сказал Алексей Дюмин.

Затем была объявлена минута молчания.

Обращаясь к ветеранам Великой Отечественной войны, губернатор подчеркнул, что в этом парадном строю – те, кто, рискуя своей жизнью, продолжает их дело. Не щадя себя, отстаивает интересы России, борется с международным терроризмом, охраняет покой мирных граждан.

- Только вы знаете настоящую цену Победы. Вы дрались с врагом врукопашную. Грудью прикрывали своих боевых товарищей. По колено в ледяной воде, в страшных танковых сражениях и воздушных боях вы бились до последней капли крови. Спасибо вам за этот великий подвиг! Вы совершили невозможное. И мы этого никогда не забудем. Будем передавать память о вашем подвиге из поколения в поколение. Сохраним его навеки в наших сердцах, - сказал Алексей Дюмин.

Военный парад открыли барабанщики Тульского суворовского военного училища. 7 ноября училище, созданное в 1944 году и возрожденное по инициативе Алексея Дюмина в 2016-м, отметит 75-ю годовщину образования.

За ними проследовала знаменная группа, которая пронесла Государственный флаг Российской Федерации и копию Знамени Победы – официального символа Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В составе группы – военнослужащие Президентского полка Службы коменданта Московского Кремля Федеральной службы охраны.

Торжественным маршем по площади прошли воины прославленной 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Совсем недавно дивизия праздновала 75-ю годовщину создания. Туляки гордятся, что в их городе дислоцируется столь легендарное десантное соединение.

Дивизия внесла серьезный вклад в разгром фашистской Германии. Ее боевой путь начался с жестоких кровопролитных сражений и прошел через Венгрию, Австрию, Чехословакию. Даже 9 мая 1945 года воины-десантники продолжали преследовать отступающего врага на рубежах реки Влтавы.

В военном параде Победы также приняли участие сотрудники Федеральной противопожарной службы и военнослужащие Главного управления МЧС России по Тульской области. Ежегодно на пожарах, при дорожно-транспортных происшествиях и чрезвычайных ситуациях сотрудники МЧС спасают более 3000 человек, обезвреживают до 500 взрывоопасных предметов и боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

Боевой путь Тульского спасательного центра начинается с 1965 года. Ежегодно личный состав центра принимает участие в противопаводковых мероприятиях и в тушении лесоторфяных и техногенных пожаров как в Тульской области, так и в других регионах Российской Федерации. В 2020 году Тульскому спасательному центру исполнится 55 лет.

Замыкали эту часть парадного шествия парадный расчет Тульского суворовского военного училища, воспитанники Первомайской кадетской школы, юнармейцы, учащиеся центра детского-юношеского туризма и патриотического воспитания г. Тулы.

На площадь города-героя вышла механизированная колонна, которую возглавила легендарная «Катюша» - советская боевая машина реактивной артиллерии БМ-13 на базе ЗИС-5, восстановленная специалистами научно-производственного объединения «СПЛАВ».

Затем проследовали образцы современной военной техники, находящиеся на вооружении Воздушно-десантных войск. Во главе колонны – боевые машины десанта второго поколения с экипажем.

По площади прошли колонны самоходной артиллерии 2С9 «Нона», БТР-Д (десантного) с противотанковыми установками «ФАГОТ» и зенитными установками «ИГЛА», БТР-82А, автомобилей специального назначения «Рысь», КамАЗов с 85-миллиметровой пушкой Д-44, установок «Град».

В составе механизированной колонны – сводное подразделение Сил специальных операций: 5 автомобилей специального назначения «Тигр» и 15 единиц специальных транспортных средств повышенной проходимости. Военнослужащие Сил специальных операций Вооруженных сил Российской Федерации впервые принимают участие в военном параде в Туле. Это обученные, технически оснащенные подразделения Министерства обороны, предназначенные для выполнения специальных задач по защите интересов России внутри страны и за рубежом как в мирное, так и в военное время, постоянно находящиеся в высокой готовности к немедленному применению.

В колонне вышли образцы вооружения, в том числе выпускаемые на заводах Тулы.

Открыли колонну боевые роботизированные комплексы «Уран-9», не имеющие аналогов в мире, — это настоящие солдаты будущего. Боевой многофункциональный робототехнический комплекс предназначен для ведения разведки и огневой поддержки передовых и разведывательных подразделений общевойсковых формирований тактического звена.

Комплекс оснащен вооружением, произведенным оборонными предприятиями Тульской области.

В составе парадной колонны на площадь вышла пусковая установка реактивной системы залпового огня «СМЕРЧ», разработанная научно-производственным объединением «СПЛАВ» в сотрудничестве с более чем 20 другими предприятиями военно-промышленного комплекса. А также изделие научно-производственного объединения «Стрела» — боевая противодиверсионная машина «Тайфун-М» на базе БТР-80, задачи которой - сопровождение и защита подвижных грунтовых ракетных комплексов.

Разработки научно-производственного предприятия «Связь» были представлены мобильной установкой для приема и обработки радиотехнической информации на базе КамАЗ, предназначенной для управления полетами летательных аппаратов, а также стартовыми командными пунктами с узлом связи и проводной радиостанцией на базе УАЗ.

Впервые в параде приняла участие механизированная колонна Федеральной службы войск национальной гвардии. На вооружении подразделений сил специального назначения – легкие вооруженные тактические автомотовездеходы Чаборз М-3.

Замыкали колонну боевые машины самоходного противотанкового ракетного комплекса «Корнет-ЭМ» на базе автомобиля «Тигр» и зенитно-ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1» на базе КамАЗ. Проекты разработаны в Конструкторском бюро приборостроения имени академика Аркадия Георгиевича Шипунова, выпускаются на тульском предприятии «Щегловский вал» при участии АК «Туламашзавод», завода «Тулаточмаш», «Центрального конструкторского бюро аппаратостроения».

Всего по площади Ленина прошли 1081 человек, было задействовано 79 единиц военной техники с экипажами 195 человек.

Затем на главной площади Тулы началось дефиле и попурри из песен военных лет в исполнении сводного оркестра Тульского гарнизона.