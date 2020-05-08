Переносы майских мероприятий: последняя информация
Коронавирус продолжает лютовать, а это значит, что наша жизнь немного откладывается, как минимум культурная.
Часть событий идет без точных дат переноса, потому что не все артисты могут смотреть в завтрашний день. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать.
Режим работы Городского концертного зала:
- Концерт Тамары Гвердцители переносится на другую дату. Точная информация о дате появится позднее.
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Андрей Норкин — концерт перенесен на 24 октября.
- Спектакль «Не в свои сани не садись» переносится на 1 июня.
- Спектакль «Папа» будет перенесён на другую дату. Точная информация о дате появится позднее.
- Спектакль «Спасатель» перенесён. Точная информация о дате появится позднее, после снятия ограничений на мероприятия.
- Концерт Лены Василёк будет перенесён на другую дату. Точная информация о дате появится позднее.
- Концерт Алексея Брянцева переносится на 4 июня.
- Концерт Сергея Пенкина переносится на 29 октября.
- Спектакль «Кошки в городе» перенесён на 31 октября.
- Спектакль «Любовь и голуби» переносится на 22 ноября.
Режим работы Тульской филармонии:
- Концерт российского квартета саксофонистов переносится на 4 июня.
- Концерт «Реквием Моцарта» под руководством Ярослава Тимофеева (OQJAV) переносится на другую дату. Точная информация о дате появится позднее.
- Концерт Ольги Невской и Сергея Петрищева переносится на 20 ноября.
- Концерт Илья ЮДИЧЕВ. «Лебединая верность» будет перенесён на другую дату. Точная информация о дате появится позднее.
Режим работы Backstage:
- Концерт «Чёрный обелиск» и гр. ARDA переносится на 25 июня.
- Концерт Ольги Арефьевой будет перенесён на другую дату. Точная информация о дате появится позднее.
- Концерт группы «Сколот» перенесён на 15 октября.
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Концерт Доры переносится на 12 июня.
- Концерт SLIMUS перенесён на 2 октября.
- Концерт Нейромонаха Феофана переносится на 10 октября.
Режим работы ТУЛЬСКОГО РОК-КЛУБА «М2»:
- Концерт группы «Пионерлагерь Пыльная Радуга» перенесён на 12 декабря.
- Концерт Веры Снежной перенесён на 14 ноября.
- Концерт дуэта «Заточка» перенесён на 12 сентября.
- Концерт группы «Революция» переносится на 19 сентября.
- Концерт группы «Игра» перенесён на 26 сентября.
- Концерт группы «Калевала» переносится на 3 октября.
Режим работы Concert Hall:
- Концерт Мари Краймбрери переносится на 6 июня.
- Концерт Остапа Альтмана перенсён на 4 июня.
- Концерт «Касты» переносится на 21 июня.
- Концерт группы «Ундервуд» перенесён на 14 июня.
- Концерт Lumen переносится на 7 июня.
- Концерт Morgenshtern переносится на 27 сентября.
- Концерт «Пилота» переносится на 5 июня.
- Концерт Mgzavrebi переносится на 29 ноября.
«Типография» и «Октава» продолжают вести онлайн-трансляции различных мероприятий.
Тульский экзотариум так же проводит онлайн-экскурсии.
Театр юного зрителя и тульский театр «Эрмитаж» ведут онлайн-трансляции спектаклей.
Музей-заповедник «Куликово поле» перешел в онлайн-формат.
Если вы приобрели билеты на вышеобозначенные мероприятия, а неопределённость дат не устраивает, то для возврата денежных средств необходимо обратиться в офис "Слободы". При себе иметь паспорт и билет.