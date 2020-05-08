Переносы майских мероприятий: последняя информация

Коронавирус продолжает лютовать, а это значит, что наша жизнь немного откладывается, как минимум культурная.

Часть событий идет без точных дат переноса, потому что не все артисты могут смотреть в завтрашний день. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать.

Режим работы Городского концертного зала:

Концерт Тамары Гвердцители переносится на другую дату. Точная информация о дате появится позднее.

Андрей Норкин — концерт перенесен на 24 октября.



— концерт перенесен на Спектакль «Не в свои сани не садись» переносится на 1 июня.

Спектакль «Папа» будет перенесён на другую дату. Точная информация о дате появится позднее.

Спектакль «Спасатель» перенесён. Точная информация о дате появится позднее, после снятия ограничений на мероприятия.

Концерт Лены Василёк будет перенесён на другую дату. Точная информация о дате появится позднее.

Концерт Алексея Брянцева переносится на 4 июня .

переносится на . Концерт Сергея Пенкина переносится на 29 октября .

переносится на . Спектакль «Кошки в городе» перенесён на 31 октября .

перенесён на . Спектакль «Любовь и голуби» переносится на 22 ноября.

Режим работы Тульской филармонии:

Концерт российского квартета саксофонистов переносится на 4 июня.

Концерт «Реквием Моцарта» под руководством Ярослава Тимофеева (OQJAV) переносится на другую дату. Точная информация о дате появится позднее.

Концерт Ольги Невской и Сергея Петрищева переносится на 20 ноября.

Концерт Илья ЮДИЧЕВ. «Лебединая верность» будет перенесён на другую дату. Точная информация о дате появится позднее.

Режим работы Backstage:

Концерт «Чёрный обелиск» и гр. ARDA переносится на 25 июня.

Концерт Ольги Арефьевой будет перенесён на другую дату . Точная информация о дате появится позднее.

будет перенесён на . Точная информация о дате появится позднее. Концерт группы «Сколот» перенесён на 15 октября .

перенесён на . Концерт Доры переносится на 12 июня .



переносится на . Концерт SLIMUS перенесён на 2 октября .

перенесён на . Концерт Нейромонаха Феофана переносится на 10 октября.

Режим работы ТУЛЬСКОГО РОК-КЛУБА «М2»:

Концерт группы «Пионерлагерь Пыльная Радуга» перенесён на 12 декабря .

перенесён на . Концерт Веры Снежной перенесён на 14 ноября .

перенесён на . Концерт дуэта «Заточка» перенесён на 12 сентября .

перенесён на . Концерт группы «Революция» переносится на 19 сентября .

переносится на . Концерт группы «Игра» перенесён на 26 сентября .

перенесён на . Концерт группы «Калевала» переносится на 3 октября.

Режим работы Concert Hall:

Концерт Мари Краймбрери переносится на 6 июня .

переносится на . Концерт Остапа Альтмана перенсён на 4 июня .

перенсён на . Концерт «Касты» переносится на 21 июня .

переносится на . Концерт группы «Ундервуд» перенесён на 14 июня.

Концерт Lumen переносится на 7 июня.

Концерт Morgenshtern переносится на 27 сентября.

Концерт «Пилота» переносится на 5 июня.

Концерт Mgzavrebi переносится на 29 ноября.

«Типография» и «Октава» продолжают вести онлайн-трансляции различных мероприятий.

Тульский экзотариум так же проводит онлайн-экскурсии.

Театр юного зрителя и тульский театр «Эрмитаж» ведут онлайн-трансляции спектаклей.

Музей-заповедник «Куликово поле» перешел в онлайн-формат.

MYSLO Если вы приобрели билеты на вышеобозначенные мероприятия, а неопределённость дат не устраивает, то для возврата денежных средств необходимо обратиться в офис "Слободы". При себе иметь паспорт и билет.

Напоминаем наш адрес: пр. Ленина 116, офис газеты "Слобода", обед с 12.00 до 13.00. Онлайн возвраты временно не оформляются.

По всем остальным вопросам обращайтесь по тел. 57-07-07 (доб. 216).