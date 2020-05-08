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Переносы майских мероприятий: последняя информация

Переносы майских мероприятий: последняя информация

Коронавирус продолжает лютовать, а это значит, что наша жизнь немного откладывается, как минимум культурная.

Часть событий идет без точных дат переноса, потому что не все артисты могут смотреть в завтрашний день. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать.

Режим работы Городского концертного зала:

  • Концерт Тамары Гвердцители переносится на другую дату. Точная информация о дате появится позднее.
  • Андрей Норкин — концерт перенесен на 24 октября.
     
  • Спектакль «Не в свои сани не садись» переносится на 1 июня.
  • Спектакль «Папа» будет перенесён на другую дату. Точная информация о дате появится позднее.
  • Спектакль «Спасатель» перенесён. Точная информация о дате появится позднее, после снятия ограничений на мероприятия.
  • Концерт Лены Василёк будет перенесён на другую дату. Точная информация о дате появится позднее.
  • Концерт Алексея Брянцева переносится на 4 июня.
  • Концерт Сергея Пенкина переносится на 29 октября.
  • Спектакль «Кошки в городе» перенесён на 31 октября.
  • Спектакль «Любовь и голуби» переносится на 22 ноября.

Режим работы Тульской филармонии:

  • Концерт российского квартета саксофонистов переносится на 4 июня.
  • Концерт «Реквием Моцарта» под руководством Ярослава Тимофеева (OQJAV) переносится на другую дату. Точная информация о дате появится позднее.
  • Концерт Ольги Невской и Сергея Петрищева переносится на 20 ноября.
  • Концерт Илья ЮДИЧЕВ. «Лебединая верность» будет перенесён на другую дату. Точная информация о дате появится позднее.

Режим работы Backstage:

  • Концерт «Чёрный обелиск» и гр. ARDA переносится на 25 июня.
  • Концерт Ольги Арефьевой будет перенесён на другую дату. Точная информация о дате появится позднее.
  • Концерт группы «Сколот» перенесён на 15 октября.
  • Концерт Доры переносится на 12 июня.
     
  • Концерт SLIMUS перенесён на 2 октября.
  • Концерт Нейромонаха Феофана переносится на 10 октября.

Режим работы ТУЛЬСКОГО РОК-КЛУБА «М2»:

  • Концерт группы «Пионерлагерь Пыльная Радуга» перенесён на 12 декабря.
  • Концерт Веры Снежной перенесён на 14 ноября.
  • Концерт дуэта «Заточка» перенесён на 12 сентября.
  • Концерт группы «Революция» переносится на 19 сентября.
  • Концерт группы «Игра» перенесён на 26 сентября.
  • Концерт группы «Калевала» переносится на 3 октября.

Режим работы Concert Hall:

  • Концерт Мари Краймбрери переносится на 6 июня.
  • Концерт Остапа Альтмана перенсён на 4 июня.
  • Концерт «Касты» переносится на 21 июня.
  • Концерт группы «Ундервуд» перенесён на 14 июня.
  • Концерт Lumen переносится на 7 июня.
  • Концерт Morgenshtern переносится на 27 сентября.
  • Концерт «Пилота» переносится на 5 июня.
  • Концерт Mgzavrebi переносится на 29 ноября.

«Типография» и «Октава» продолжают вести онлайн-трансляции различных мероприятий.

Тульский экзотариум так же проводит онлайн-экскурсии.

Театр юного зрителя и тульский театр «Эрмитаж» ведут онлайн-трансляции спектаклей.

Музей-заповедник «Куликово поле» перешел в онлайн-формат.

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Если вы приобрели билеты на вышеобозначенные мероприятия, а неопределённость дат не устраивает, то для возврата денежных средств необходимо обратиться в офис "Слободы". При себе иметь паспорт и билет.

Напоминаем наш адрес: пр. Ленина 116, офис газеты "Слобода", обед с 12.00 до 13.00. Онлайн возвраты временно не оформляются.
По всем остальным вопросам обращайтесь по тел. 57-07-07 (доб. 216).
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Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 03:31 0
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