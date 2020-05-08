В Туле организация взяла у школы в ремонт четыре ноутбука и исчезла

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В рамках гарантийных обязательств по муниципальному контракту школа из поселка Дубовка Узловского района передала ООО «Ректор» четыре ноутбука для ремонта. Однако юридическое лицо не выполнило свои обязательства.

«При этом по месту передачи имущества на ремонт и юридическому адресу организация не располагается, на письменные требования о возврате имущества не отвечает», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Директор учебного учреждения обратился с заявлением в прокуратуру Советского округа Тулы. По результатам проверки полиция возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному).

Ход расследования на контроле прокуратуры района.