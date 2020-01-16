Как изменились выплаты семьям с детьми в 2020 году?

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В правительстве рассказали о новых социальных мерах поддержки семей в Тульской области.

О мерах поддержки семей с детьми в 2020 году в ходе пресс-конференции рассказала заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова.

– Президент РФ Владимир Путин особое внимание уделил вопросам демографии и определил новые подходы к долгосрочной семейной политике. Было отмечено, что каждый шаг, который мы принимаем на законодательном уровне, мы должны оценивать с точки зрения наивысшего национального приоритета – сбережения и приумножения народов России. Мы должны оценивать конкретные жизненные ситуации, с которыми сталкиваются семьи с детьми.

Материнский капитал

В 2020 году семьи, в которых родился первый ребенок, впервые получат материнский капитал.

При рождении первого ребенка материнский капитал составит 466 617 руб.;

при рождении второго ребенка средства материнского капитала увеличиваются на 150 000 руб.;

В случае, если в семье есть ребенок, то после рождения второго ребенка материнский капитал будет предоставляться уже в новом, увеличенном размере, который составляет 616 617 руб.

В Тульской области с 2020 года подрос и областной материнский капитал.

150 000 руб. – областной материнский капитал. Его получат семьи на третьего и (или) последующего ребенка. Средства можно потратить на улучшение жилищных условий, получение образования ребенком или самой матерью, компенсацию оплаты санаторно-курортного лечения ребенка, приобретение автотранспортных средств, изготовленных в России, а также на проведение ремонта, газификацию, электрификацию или проведение водоснабжения в жилые дома.

200 000 руб. – гарантированная единовременная выплата многодетным семьям на улучшение жилищных условий взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно.

450 000 руб. – господдержка при рождении третьего и (или) последующих детей на погашение обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу). Также при рождении второго и (или) последующих детей предоставляется возможность оформления ипотечного кредита (займа) с процентной ставкой 6% годовых на весь срок кредита (займа).

Ежемесячные выплаты

В 2020 году также появятся совершенно новые ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет.

Их получат малоимущие семьи, уровень дохода которых не превышает однократный прожиточный минимум на человека.

Выплата составит половину величины прожиточного минимума на ребенка, установленного в регионе. В среднем по России этот размер составляет 5,5 тыс. рублей. В Тульской области размер прожиточного минимума за 3-й квартал 2019 года составил 10 509 руб. Соответственно выплата составит 5254,5 руб.

С 2020 году увеличились и региональные выплаты семьям с детьми. По инициативе Алексея Дюмина с этого года введен целый пакет дополнительных мер поддержки многодетных семей.

Семьям, в которых с 1 января текущего года родится третий и последующий ребенок, до достижения им трех лет, гарантирована ежемесячная денежная выплата на содержание и воспитание несовершеннолетнего ребенка в многодетной семье в повышенном размере в зависимости от дохода семьи.

11 000 руб. – на каждого несовершеннолетнего ребенку будут получать семьи, в которых родится третий и последующий ребенок, если среднедушевой доход не превышает прожиточный минимум (выплата назначается до достижения ребенком трехлетнего возраста).

3 000 руб. – на каждого несовершеннолетнего ребенка будут получат семьи при тех же условиях, но с доходом, не превышающим двукратную величину прожиточного минимума (выплата назначается до достижения ребенком трехлетнего возраста).

10 509 руб. – ежемесячная выплата на ребенка (третьего или последующего, который родился после 1 января 2020 года (назначается в размере величины прожиточного минимума).

2 036 руб. – будут получать остальные многодетные семьи на каждого несовершеннолетнего ребенка, кроме ребенка, на которого назначена ежемесячная денежная выплата до трех лет.

10 427 руб. – ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в семьях, со среднедушевым доходом, не превышающим 2-кратную величину прожиточного минимума (22762 руб.) и до достижения ребенком 3 лет.

Аналогичные выплаты могут предоставляться и на второго ребенка, но из средств федерального материнского (семейного) капитала при обращении в территориальное отделение Пенсионного фонда.

3 000 руб. — ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 1,5 до 3-х лет при рождении первого ребенка в малоимущей семье женщине, не достигшей на день рождения ребенка 25-летнего возраста.

4 000 руб. – родителям-студентам, обучающимся по очной форме обучения в образовательной организации, расположенной на территории региона, при условии, что семья является малоимущей.

Нематериальная поддержка

В десяти учреждениях социального обслуживания семьи и детей в Тульской области (четыре социально-реабилитационных центра для несовершеннолетних, шесть комплексных центров социального обслуживания населения) для оказания социальных услуг семьям с детьми на дому функционирует служба «Социальный помощник».

Работники службы прошли специальное обучение и оказывают наиболее востребованные для семьи услуги (временный присмотр за ребенком, помощь в посещении детской поликлиники, приобретение и доставка на дом продуктов питания, медикаментов и товаров первой необходимости, помощь в приготовлении пищи и уборке помещения и др.).

Услуги предоставляются бесплатно малоимущим семьям, в том числе одиноким матерям с ребенком в возрасте до 3-х лет и находящимся на поздних сроках беременности, студенческим семьям с двумя детьми в возрасте до 3-х лет, семьям при многоплодном рождении детей, многодетным семьям с ребенком до 3-х лет, семьям, воспитывающим детей-инвалидов.