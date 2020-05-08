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Екатерина Толстая стала байкером: «Ночные волки» почтили память героев в Ясной Поляне

Екатерина Толстая стала байкером: «Ночные волки» почтили память героев в Ясной Поляне

Под музыку военных лет с флагами и георгиевскими лентами колонна приехала из Щекино.

8 мая в деревню Ясная Поляна, под музыку военных лет, с флагами и георгиевскими лентами из Щекино приехали байкеры мотоклуба «Ночные волки». Мероприятие в рамках приуроченной к 75-летию Победы Всероссийской акции «Флаги России» провело министерство молодежной политики региона. 
 
 
Участники акции возложили гирлянду и цветы к стеле «Населенный пункт воинской доблести». Так они почтили память сохранивших музей в годы войны яснополянцев, а также всех, кто ценой жизни внес вклад в Победу.
 
Министр молодежной политики Тульской области Алексей Давлетшин: 
 

Алексей Давлетшин.

— По всей стране в преддверии праздника разворачиваются триколоры и знамена Победы. Молодежь Тульской области также подключилась к акции. Мы все помним подвиг наших предков и чтим их память
 
Также он добавил, что завтра, в День Победы, байкеры отправятся в Белев и посетят дворы, в которых живут ветераны Великой Отечественной войны. 
 
Директор музея-заповедника «Ясная Поляна» Екатерина Толстая рассказала, что в годы войны сотрудники музея и жители деревни проявили героизм. В условиях оккупации сотрудники музея и жители деревни сделали все, чтобы сохранить наследие Льва Николаевича Толстого. 
 
 
Напомним, в 2016 году Губернатор Алексей Дюмин подписал Указ о присвоении деревне Ясная Поляна почетного звания «Населенный пункт воинской доблести» за ратную доблесть и героизм защитников Отечества в годы Великой Отечественной войны. В том же году была установлена памятная стела.
Галерея
Тульские байкеры почтили память героев в Ясной Поляне, Фото: 1
Тульские байкеры почтили память героев в Ясной Поляне, Фото: 2
Тульские байкеры почтили память героев в Ясной Поляне, Фото: 3
Тульские байкеры почтили память героев в Ясной Поляне, Фото: 4
Тульские байкеры почтили память героев в Ясной Поляне, Фото: 5
Тульские байкеры почтили память героев в Ясной Поляне, Фото: 6
Тульские байкеры почтили память героев в Ясной Поляне, Фото: 7
Тульские байкеры почтили память героев в Ясной Поляне, Фото: 8
Тульские байкеры почтили память героев в Ясной Поляне, Фото: 9
Тульские байкеры почтили память героев в Ясной Поляне, Фото: 10
Тульские байкеры почтили память героев в Ясной Поляне, Фото: 11
Тульские байкеры почтили память героев в Ясной Поляне, Фото: 12
Тульские байкеры почтили память героев в Ясной Поляне, Фото: 13
Тульские байкеры почтили память героев в Ясной Поляне, Фото: 14
Тульские байкеры почтили память героев в Ясной Поляне, Фото: 15
Тульские байкеры почтили память героев в Ясной Поляне, Фото: 16
Тульские байкеры почтили память героев в Ясной Поляне, Фото: 17
Тульские байкеры почтили память героев в Ясной Поляне, Фото: 18
Тульские байкеры почтили память героев в Ясной Поляне, Фото: 19
Тульские байкеры почтили память героев в Ясной Поляне, Фото: 20
Тульские байкеры почтили память героев в Ясной Поляне, Фото: 21
Тульские байкеры почтили память героев в Ясной Поляне, Фото: 22
Тульские байкеры почтили память героев в Ясной Поляне, Фото: 23
Тульские байкеры почтили память героев в Ясной Поляне, Фото: 24
Тульские байкеры почтили память героев в Ясной Поляне, Фото: 25
Тульские байкеры почтили память героев в Ясной Поляне, Фото: 26
Тульские байкеры почтили память героев в Ясной Поляне, Фото: 27
Тульские байкеры почтили память героев в Ясной Поляне, Фото: 28
Тульские байкеры почтили память героев в Ясной Поляне, Фото: 29
Тульские байкеры почтили память героев в Ясной Поляне, Фото: 30
Тульские байкеры почтили память героев в Ясной Поляне, Фото: 31
Тульские байкеры почтили память героев в Ясной Поляне, Фото: 32
Тульские байкеры почтили память героев в Ясной Поляне, Фото: 33
Тульские байкеры почтили память героев в Ясной Поляне, Фото: 34
Тульские байкеры почтили память героев в Ясной Поляне, Фото: 35
Тульские байкеры почтили память героев в Ясной Поляне, Фото: 36
Тульские байкеры почтили память героев в Ясной Поляне, Фото: 37
Тульские байкеры почтили память героев в Ясной Поляне, Фото: 38
Тульские байкеры почтили память героев в Ясной Поляне, Фото: 39
Тульские байкеры почтили память героев в Ясной Поляне, Фото: 40
Тульские байкеры почтили память героев в Ясной Поляне, Фото: 41
Тульские байкеры почтили память героев в Ясной Поляне, Фото: 42
Тульские байкеры почтили память героев в Ясной Поляне, Фото: 43
Тульские байкеры почтили память героев в Ясной Поляне, Фото: 44
Тульские байкеры почтили память героев в Ясной Поляне, Фото: 45
Тульские байкеры почтили память героев в Ясной Поляне, Фото: 46
Тульские байкеры почтили память героев в Ясной Поляне, Фото: 47
Тульские байкеры почтили память героев в Ясной Поляне, Фото: 48
Тульские байкеры почтили память героев в Ясной Поляне, Фото: 49
Тульские байкеры почтили память героев в Ясной Поляне, Фото: 50
Тульские байкеры почтили память героев в Ясной Поляне, Фото: 51
Тульские байкеры почтили память героев в Ясной Поляне, Фото: 52
Тульские байкеры почтили память героев в Ясной Поляне, Фото: 53
Тульские байкеры почтили память героев в Ясной Поляне, Фото: 54
Тульские байкеры почтили память героев в Ясной Поляне, Фото: 55
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 18:01 −15
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