Екатерина Толстая стала байкером: «Ночные волки» почтили память героев в Ясной Поляне

Под музыку военных лет с флагами и георгиевскими лентами колонна приехала из Щекино.

8 мая в деревню Ясная Поляна, под музыку военных лет, с флагами и георгиевскими лентами из Щекино приехали байкеры мотоклуба «Ночные волки». Мероприятие в рамках приуроченной к 75-летию Победы Всероссийской акции «Флаги России» провело министерство молодежной политики региона.

Участники акции возложили гирлянду и цветы к стеле «Населенный пункт воинской доблести». Так они почтили память сохранивших музей в годы войны яснополянцев, а также всех, кто ценой жизни внес вклад в Победу.

Министр молодежной политики Тульской области Алексей Давлетшин:

Алексей Давлетшин. — По всей стране в преддверии праздника разворачиваются триколоры и знамена Победы. Молодежь Тульской области также подключилась к акции. Мы все помним подвиг наших предков и чтим их память

Также он добавил, что завтра, в День Победы, байкеры отправятся в Белев и посетят дворы, в которых живут ветераны Великой Отечественной войны.

Директор музея-заповедника «Ясная Поляна» Екатерина Толстая рассказала, что в годы войны сотрудники музея и жители деревни проявили героизм. В условиях оккупации сотрудники музея и жители деревни сделали все, чтобы сохранить наследие Льва Николаевича Толстого.

Напомним, в 2016 году Губернатор Алексей Дюмин подписал Указ о присвоении деревне Ясная Поляна почетного звания «Населенный пункт воинской доблести» за ратную доблесть и героизм защитников Отечества в годы Великой Отечественной войны. В том же году была установлена памятная стела.