Фото из архива Myslo.
Погода в Туле 8 мая: дожди с грозами, ветер и низкое давление
Синоптики обещают облачность с прояснениями и до +16 градусов.
По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу в регионе будет облачно с прояснениями. Днём кратковременный дождь (до 4 мм за сутки), местами гроза.
Ветер западной четверти, 5-10 м/с, при грозе порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью – от +4 до +9, днём – 11-16 градусов тепла. Атмосферное давление низкое – 735-740 мм рт. ст.
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