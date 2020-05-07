Погода в Туле 8 мая: дожди с грозами, ветер и низкое давление

Фото из архива Myslo.

Синоптики обещают облачность с прояснениями и до +16 градусов.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу в регионе будет облачно с прояснениями. Днём кратковременный дождь (до 4 мм за сутки), местами гроза.

Ветер западной четверти, 5-10 м/с, при грозе порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью – от +4 до +9, днём – 11-16 градусов тепла. Атмосферное давление низкое – 735-740 мм рт. ст.