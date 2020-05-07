В Тульской области молодой человек закурил на вокзале и поэтому попался с наркотиками

Фото: пресс-служба ЛО МВД России на станции Тула.

У него нашли более 54 г амфетамина и более 60 г гашиша.

Транспортные полицейские передали в суд уголовное дело о незаконном приобретении и хранении крупной партии наркотиков. Приговора ожидает уроженец Рязанской области, который сейчас живет в подмосковном Серпухове.

По данным следствия, 22-летний парень приобрел наркотики с помощью «закладки». Внимание сотрудников ЛО МВД России на станции Тула он привлек тем, что закурил на пригородной платформе. Чтобы составить на него административный протокол, стражи порядка доставили мужчину в дежурную часть.

«В ходе проведения личного досмотра в кармане куртки жителя Серпухова обнаружили и изъяли полиэтиленовый сверток черного цвета, внутри которого находились три прозрачных полимерных пакета с маркировками «Г3», «А3», «А1». Внутри них находились 40 пакетиков с порошкообразным веществом и 40 пакетиков с веществом растительного происхождения в виде спрессованных кусочков», — сообщили Myslo в пресс-службе ЛО МВД России на станции Тула.

Экспертиза установила, что в пакетиках было психотропное вещество — амфетамин массой свыше 54 граммов и наркотическое средство — гашиш массой свыше 60 граммов.

В отношении гражданина было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, совершенные в крупном размере).

В настоящее время предварительное следствие завершено и материалы с обвинительным заключением направлены в суд.