Вратарь «Арсенала» Михаил Левашов провёл онлайн-тренировку для юных тульских футболисток

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Голкипер пожелал спортсменкам ЖФК «Тула» продуктивных тренировок и постоянной работы над собой.

Игрок тульского «Арсенала» Михаил Левашов принял участие в спортивном онлайн-челлендже вместе с юными спортсменками из женской команды ЖФК «Тула»:

«Знаю, что вы очень крутые футболистки, поэтому хочу сегодня потренироваться вместе с вами – мы выполним передачи и сделаем упражнение на чувство мяча».

В конце онлайн-тренировки вратарь канониров пожелал юным футболисткам усердной работы над собой и пообещал, что они ещё увидятся.