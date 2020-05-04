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Тульские музеи провели акцию в поддержку медицинских работников
Фото из архива Myslo.

Тульские музеи провели акцию в поддержку медицинских работников

Работники Тульского музейного объединения поблагодарили медиков за их труд и самоотдачу.

3 мая Тульское музейное объединение провело акцию в поддержку всех медицинских работников региона. В своей группе ВКонтакте сотрудники опубликовали посты, в которых рассказали об уникальных экспонатах, хранящихся в музеях, а также интересные факты.

Например, музей «Тульские самовары» поведал о дорожном заварочном чайнике, принадлежавшем нашему земляку врачу Николаю Алексеевичу Аболенскому (1885−1951).

 

 

Сотрудники краеведческого музея рассказали о шлеме воина, как о символе доблести и самопожертвования.

Искусствовед Елена Оленич рассказала о картине «Мадонна в цветах» из коллекции Тульского музея изобразительных искусств.

Больше информации ищите в группе «Тульского музейного объединения» ВКонтакте.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 15:36 +1
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