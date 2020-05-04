В России появился информационный сервис о федеральных мерах поддержки граждан и бизнеса

В каждом разделе дается подробное описание помощи, сроки ее предоставления, инструкция о том, как ее получить, ссылки на документы и электронные сервисы профильных госведомств, в случае если услугу можно оформить онлайн. Так, например, чтобы дистанционно встать на биржу труда, достаточно кликнуть на соответствующий раздел «Зарегистрироваться на trudvsem.ru» и далее следовать подсказкам системы. Для оформления субсидии, предназначенной для малого и среднего бизнеса, можно прямо со страницы сервиса перейти в личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы.
В перспективе при вводе конкретных параметров система сама будет сообщать пользователям, какие меры поддержки им полагаются. В ближайшее время функционал сервиса будет доработан для выполнения этой задачи.
Помимо информации о действующих мерах поддержки на странице сервиса уже сейчас можно получить данные о системообразующих компаниях и пострадавших отраслях экономики, а также сведения о ключевых решениях, принимаемых Правительством для защиты граждан и поддержки экономики в условиях коронавирусной инфекции. Там же размещён постоянно обновляемый отчет о текущей ситуации с COVID-19 в России и телефон горячей линии сайта «Стопкоронавирус.рф».