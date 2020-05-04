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В России появился информационный сервис о федеральных мерах поддержки граждан и бизнеса

В России появился информационный сервис о федеральных мерах поддержки граждан и бизнеса

Сервис объединяет около 80 различных мер в условиях коронавируса, сгруппированных как по категориям получателей, так и по типам отраслей и сфер деятельности.

Сервис расположен на официальном сайте Правительства РФ.

Он позволяет получить полную информацию о действующих в России мерах поддержки в условиях распространения коронавирусной инфекции. Сервис объединяет около 80 различных мер, сгруппированных как по категориям получателей — граждане, бизнес, общие меры, так и по типам отраслей и сфер деятельности – финансы, налоги, транспорт, туризм, здоровье, социальная сфера.

В каждом разделе дается подробное описание помощи, сроки ее предоставления, инструкция о том, как ее получить, ссылки на документы и электронные сервисы профильных госведомств, в случае если услугу можно оформить онлайн. Так, например, чтобы дистанционно встать на биржу труда, достаточно кликнуть на соответствующий раздел «Зарегистрироваться на trudvsem.ru» и далее следовать подсказкам системы. Для оформления субсидии, предназначенной для малого и среднего бизнеса, можно прямо со страницы сервиса перейти в личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы.

В перспективе при вводе конкретных параметров система сама будет сообщать пользователям, какие меры поддержки им полагаются. В ближайшее время функционал сервиса будет доработан для выполнения этой задачи.

Помимо информации о действующих мерах поддержки на странице сервиса уже сейчас можно получить данные о системообразующих компаниях и пострадавших отраслях экономики, а также сведения о ключевых решениях, принимаемых Правительством для защиты граждан и поддержки экономики в условиях коронавирусной инфекции. Там же размещён постоянно обновляемый отчет о текущей ситуации с COVID-19 в России и телефон горячей линии сайта «Стопкоронавирус.рф».

 

Сюжет: Коронавирус
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