Алексей Дюмин посетил предприятия, поставляющие продукцию для борьбы с коронавирусом

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

В ходе рабочей поездки в Узловую Алексей Дюмин проверил работу «НПО Промет» и «Авгол».

Сегодня, 4 мая, губернатор Алексей Дюмин в ходе рабочей поездки в Узловский район посетил ООО «НПО Промет». Глава региона подчеркнул, что сегодня здесь не только выполняют гособоронзаказ, но и производят более 10 новых видов медицинских кроватей, которые очень востребованы из-за ситуации с коронавирусом, в том числе, в тульском здравоохранении.

Генеральный директор ООО «НПО „Промет“ Евгений Петров рассказал, что сейчас предприятие выпускает 900 кроватей в сутки. К 2022 году планируется создать новое производство металлических стеллажей различных модификаций. За три года будет создано почти 500 новых рабочих мест. Планируется вложить 919 млн рублей инвестиций. Алексей Дюмин подчеркнул, что нужно принять необходимые меры, чтобы выполнить все заказы качественно и в срок.

„Промет“ — одна из системообразующих компаний региона, на которую возложена задача по выполнению стратегически важных заказов», — отметил глава региона.

Также Алексей Дюмин посетил предприятие «Авгол», специализирующееся на производстве нетканых материалов. Глава региона отметил, что компания показывает очень хорошие результаты и является одним из лидеров легкой промышленности Тульской области.

В нынешней непростой ситуации компания нашла дополнительные ресурсы и поставляет продукцию предприятиям легкой промышленности региона для производства средств индивидуальной защиты.

Генеральный директор ООО «Авгол» Эдуард Насонов сообщил, что во взаимодействии с региональным правительством и Фондом развития промышленности Тульской области в апреле удалось поставить на швейные предприятия 35 тонн нетканого полотна.

Материл используется при производстве медицинских и гигиенических изделий: шапочек, халатов, масок, простыней. В мае на нужды региона будет направлено еще 30 тонн.

Глава региона отметил, что стабильная работа предприятия крайне важна не только для жителей Тульской области, но и для всей страны.

«Портфель заказов у компании расписан на несколько месяцев вперед, поэтому прошу вас уделить особое внимание производству продукции, которая позволит нам своевременно обеспечить надёжную защиту жителей региона», — подчеркнул Алексей Дюмин.