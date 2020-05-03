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За две недели туляков оштрафовали на 92 тыс. рублей за нарушение режима самоизоляции

За две недели туляков оштрафовали на 92 тыс. рублей за нарушение режима самоизоляции

Постановления вынес Советский районный суд.

В Советский районный суд Тулы за период с 15 по 30 апреля 2020 года поступило 69 дел об административных правонарушениях, связанных с нарушением гражданами установленного режима самоизоляции. Рассмотрено — 40 дел.

По всем делам в отношении лиц вынесены постановления о назначении административного штрафа в размере от 1000 до 29000 рублей.

Общий размер назначенных административных штрафов составил 92 200 рублей.

В частности, 30 апреля были оштрафованы восемь жителей Тулы, которые 18 и 19 апреля находились на территории сквера памяти воинов интернационалистов и сквера «Славянский бульвар».

 

Нарушение ч. 1 ст. 20.6.1. КоАП РФ (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации) влечет наложение административного наказания в виде предупреждения или штрафа на граждан в размере от одной тысячи до тридцати тысяч рублей; на должностных лиц — от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц — от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.

Сюжет: Коронавирус
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