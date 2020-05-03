За две недели туляков оштрафовали на 92 тыс. рублей за нарушение режима самоизоляции
Постановления вынес Советский районный суд.
В Советский районный суд Тулы за период с 15 по 30 апреля 2020 года поступило 69 дел об административных правонарушениях, связанных с нарушением гражданами установленного режима самоизоляции. Рассмотрено — 40 дел.
По всем делам в отношении лиц вынесены постановления о назначении административного штрафа в размере от 1000 до 29000 рублей.
Общий размер назначенных административных штрафов составил 92 200 рублей.
В частности, 30 апреля были оштрафованы восемь жителей Тулы, которые 18 и 19 апреля находились на территории сквера памяти воинов интернационалистов и сквера «Славянский бульвар».
Нарушение ч. 1 ст.