За две недели туляков оштрафовали на 92 тыс. рублей за нарушение режима самоизоляции

В Советский районный суд Тулы за период с 15 по 30 апреля 2020 года поступило 69 дел об административных правонарушениях, связанных с нарушением гражданами установленного режима самоизоляции. Рассмотрено — 40 дел.

По всем делам в отношении лиц вынесены постановления о назначении административного штрафа в размере от 1000 до 29000 рублей.

Общий размер назначенных административных штрафов составил 92 200 рублей.

В частности, 30 апреля были оштрафованы восемь жителей Тулы, которые 18 и 19 апреля находились на территории сквера памяти воинов интернационалистов и сквера «Славянский бульвар».