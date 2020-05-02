Погода в Туле 3 мая: потепление до +22 и пасмурно

Ночью до +14 и небольшой дождь.

В воскресенье 3 мая на территории Тульской области ожидается переменная облачность. Как сообщает МЧС региона со ссылкой на данные Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью ожидается небольшой дождь, днем преимущественно без осадков.

Ветер юго-восточной 3,5-4 м/с. Температура воздуха по области ночью +10…+13ºС, днем +20…+22ºС. Атмосферное давление 743 мм рт. ст. Световой день составит 15 часов 19 минут - с 04.47 до 20.06. Магнитное поле спокойное.