Фото УГИБДД по Тульской области.
В Туле 80 байкеров оштрафовали за нарушения ПДД
19 мототранспортных средств помещены на специализированную стоянку.
В Туле сотрудники ГИБДД привлекли 80 мотоциклистов к административной ответственности за такие нарушения ПДД:
- 6 — управление не зарегистрированным мототранспортом (ст. 12.1 КоАП РФ),
- 7 — за управление без мотошлема (ст. 12.6 КоАП РФ),
- 9 — без водительского удостоверения (ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ),
- 9 — без документов (ст. 12.3 КоАП РФ),
- 1 — в состоянии опьянения (ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ),
- 2 — отказ от прохождения медицинского освидетельствования (ч. 1, ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ),
- 17 — управление мототранспортном без полиса ОСАГО (ст. 12.37 КоАП РФ),
- 29 — административных материалов составлено за иные нарушения ПДД.
Госавтоинспекция обращает внимание, что с наступлением весеннего периода на дорогах повышается аварийность с участием мототранспорта. Чаще всего это происходит из-за пренебрежения мотоциклистами установленными скоростными режимами, выездами на полосу встречного движения и нарушением правил обгона и маневрирования.
Тулякам напоминают, что для управления всеми мототранспортными средствами необходимо водительское удостоверение.
Управление мототранспортными средствами:
- с объемом двигателя, не превышающим 50 куб. см, допускается с 16 лет при наличии водительского удостоверения категории «М»,
- при объеме двигателя не более 125 куб. см — допускается также с 16 лет, но при наличии водительского удостоверения категории «А1»,
- управление мототранспортом, превышающим объем двигателя 125 куб. см, допускается уже 18 лет и при наличии водительского удостоверения категории «А».
За управление транспортным средством, не имея права управления транспортными средствами, ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ предусмотрена ответственность в виде административного штрафа в размере от 5000 до 15 000 рублей. Транспортное средство задерживается и помещается на специализированную стоянку.
При управлении мотоциклом, мопедом, скутером водитель обязан быть в мотошлеме. Если водитель управляет мототранспортом без мотошлема, риск летального исхода в случае ДТП возрастает в полтора раза. К тому же за это нарушение предусмотрен штраф в размере 1000 рублей (статья 12.6 КоАП РФ). Кроме шлема необходимо использовать специальную защитную амуницию.
Государственная регистрация мототранспортных средств проходит абсолютно идентично регистрационным действиям при постановке на учет автотранспорта. Регистрационные действия осуществляются в подразделениях МРЭО ГИБДД по предварительной записи на портале gosuslugi.ru.
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