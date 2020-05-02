новости
новости
Регистрация
Алексей Дюмин проинспектировал благоустройство мемориалов к 75-летию Победы
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Алексей Дюмин проинспектировал благоустройство мемориалов к 75-летию Победы

2 мая губернатор осмотрел мемориальный комплекс «Защитникам неба Отечества» и площадь Победы в Туле.

По поручению главы региона во всех муниципалитетах области продолжаются работы по ремонту и благоустройству памятников Великой Отечественной войны и братских воинских захоронений.

Алексей Дюмин напомнил, что памятник «Защитникам неба Отечества» был построен на внебюджетные средства благодаря сыну прославленного советского летчика Ивана Вишнякова Михаилу Вишнякову. После долгих формальных процедур в ноябре прошлого года мемориальный комплекс был передан в собственность муниципалитета. Это позволило приступить к ремонтным работам, чтобы не допустить разрушения.

 

Глава администрации Тулы Дмитрий Миляев доложил о работах по ремонту мемориала. В конце 2019 году приступили к замене облицовки внутренней части стилобата, к настоящему времени эта работа выполнена полностью. Сейчас идет второй этап - меняется облицовка внешней части. Кроме того, будут отремонтированы ступени и покрашены несущие конструкции. Работы выполнены на 97%, с опережением графика.

 

- Ускоренный темп проведения работ ни в коем случае не должен идти в ущерб их качеству. В будущем необходимо задействовать этот мемориальный комплекс для проведения патриотических мероприятий наряду с площадью Победы, - отметил Алексей Дюмин.

Губернатор поручил администрации города провести работы по дополнительному озеленению мемориального комплекса и благоустройству прилегающей территории.

 

Глава региона проинспектировал работы на площади Победы, которая обновляется к 9 Мая. По словам Дмитрия Миляева, здесь обустроено бетонное основание мемориального комплекса, уложена тротуарная и гранитная плитка, отремонтированы постаменты «Города-герои». Ко Дню Победы будет благоустроена прилегающая территория, включая озеленение и высадку цветов.

- Через неделю вся страна будет отмечать День Победы. И, несмотря на то, что все массовые мероприятия перенесены из-за напряженной ситуации с коронавирусом, эта дата остается для каждого гражданина России особенной. Мы обязательно проведем все праздничные мероприятия, как только позволит эпидемиологическая ситуация, - отметил Алексей Дюмин.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 17:50 0
Другие статьи по темам
Событие
губернаторинспекцияпамятникмемориал Защитникам неба Отечестваплощадь Победы
Люди
Алексей ДюминДмитрий Миляев
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Житель Узловой получил четыре года тюрьмы за хранение оружия и наркотиков
Житель Узловой получил четыре года тюрьмы за хранение оружия и наркотиков
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.