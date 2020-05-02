Алексей Дюмин проинспектировал благоустройство мемориалов к 75-летию Победы

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

По поручению главы региона во всех муниципалитетах области продолжаются работы по ремонту и благоустройству памятников Великой Отечественной войны и братских воинских захоронений.

Алексей Дюмин напомнил, что памятник «Защитникам неба Отечества» был построен на внебюджетные средства благодаря сыну прославленного советского летчика Ивана Вишнякова Михаилу Вишнякову. После долгих формальных процедур в ноябре прошлого года мемориальный комплекс был передан в собственность муниципалитета. Это позволило приступить к ремонтным работам, чтобы не допустить разрушения.

Глава администрации Тулы Дмитрий Миляев доложил о работах по ремонту мемориала. В конце 2019 году приступили к замене облицовки внутренней части стилобата, к настоящему времени эта работа выполнена полностью. Сейчас идет второй этап - меняется облицовка внешней части. Кроме того, будут отремонтированы ступени и покрашены несущие конструкции. Работы выполнены на 97%, с опережением графика.

- Ускоренный темп проведения работ ни в коем случае не должен идти в ущерб их качеству. В будущем необходимо задействовать этот мемориальный комплекс для проведения патриотических мероприятий наряду с площадью Победы, - отметил Алексей Дюмин.

Губернатор поручил администрации города провести работы по дополнительному озеленению мемориального комплекса и благоустройству прилегающей территории.

Глава региона проинспектировал работы на площади Победы, которая обновляется к 9 Мая. По словам Дмитрия Миляева, здесь обустроено бетонное основание мемориального комплекса, уложена тротуарная и гранитная плитка, отремонтированы постаменты «Города-герои». Ко Дню Победы будет благоустроена прилегающая территория, включая озеленение и высадку цветов.

- Через неделю вся страна будет отмечать День Победы. И, несмотря на то, что все массовые мероприятия перенесены из-за напряженной ситуации с коронавирусом, эта дата остается для каждого гражданина России особенной. Мы обязательно проведем все праздничные мероприятия, как только позволит эпидемиологическая ситуация, - отметил Алексей Дюмин.