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Житель Узловой получил четыре года тюрьмы за хранение оружия и наркотиков

Житель Узловой получил четыре года тюрьмы за хранение оружия и наркотиков

Приговор по уголовному делу 45-летнему мужчине вынес городской суд.

Мужчина осужден за незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия, боеприпасов, за хранение и выращивание наркотиков.

17 октября 2019 года в его доме было найдено оружие и 21 патрон, наркотики весом 15,08 граммов, части наркотических растений и 45 кустов наркотических растений.  Суд признал мужчину виновным в преступлении. Узловчанин проведет за решеткой четыре года. 

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