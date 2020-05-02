Житель Узловой получил четыре года тюрьмы за хранение оружия и наркотиков

Мужчина осужден за незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия, боеприпасов, за хранение и выращивание наркотиков.

17 октября 2019 года в его доме было найдено оружие и 21 патрон, наркотики весом 15,08 граммов, части наркотических растений и 45 кустов наркотических растений. Суд признал мужчину виновным в преступлении. Узловчанин проведет за решеткой четыре года.