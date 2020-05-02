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В Тульской области пропал 41-летний мужчина

В Тульской области пропал 41-летний мужчина

Роман Кадыков ушел из дома в городе Донской 26 апреля и до сих пор не вернулся.

Роману Николаевичу Кадыкову 41 год (1979 г.р.). Рост 178 см, нормального телосложения, волосы темные, короткая стрижка, глаза голубые. Есть татуировки.

Был одет в черную куртку, серую толстовку, серые спортивные брюки с зелеными лампасами, черные ботинки.

Любую информацию о Романе Кадыкове сообщайте по тел.: 8-800-700-54-52 или 112. Инфорг поискового отряда "Лиза Алерт" Аксинья (Наталья) +7-953-443-14-80. Нужна помощь добровольцев!

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