Сотрудник тульской администрации заболел коронавирусом

Его подчиненные ушли на обязательную самоизоляцию.

У руководителя одного из управлений городской администрации выявили коронавирус. Его сотрудники, а также чиновник из управления градостроительства и архитектуры, ушли на обязательную самоизоляцию. Об этом со ссылкой на источник сообщают «Тульские новости»

Напомним, по состоянию на 1 мая в Тульской области официально зафиксировано более 1000 зараженных коронавирусом.

Ранее мы сообщали, что положительный анализ на COVID-19 был подтвержден у министра здравоохранения Тульской области Алексея Эрка. Он ушел на самоизоляцию в своем рабочем кабинете.

Напомним, число зараженных коронавирусом в Тульской области превысило 1000 человек.