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Сотрудник тульской администрации заболел коронавирусом

Сотрудник тульской администрации заболел коронавирусом

Его подчиненные ушли на обязательную самоизоляцию.

У руководителя одного из управлений городской администрации выявили коронавирус. Его сотрудники, а также чиновник из управления градостроительства и архитектуры, ушли на обязательную самоизоляцию. Об этом со ссылкой на источник сообщают «Тульские новости».
 
Напомним, по состоянию на 1 мая в Тульской области официально зафиксировано более 1000 зараженных коронавирусом.
 
Ранее мы сообщали, что положительный анализ на COVID-19 был подтвержден у министра здравоохранения Тульской области Алексея Эрка. Он ушел на самоизоляцию в своем рабочем кабинете.
 
Напомним, число зараженных коронавирусом в Тульской области превысило 1000 человек.
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 20:14 +8
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