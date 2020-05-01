новости
новости
Регистрация
Престарелая тулячка отдала мошенникам 100 тысяч рублей
Изображение Дина Орлова с сайта Pixabay

Престарелая тулячка отдала мошенникам 100 тысяч рублей

Преступники заявили пенсионерке, что они из социальной службы и проводят обмен купюр.

В Тульской области продолжают регистрировать преступления, связанные с хищением денег с банковских карт. По данным полиции, за минувшие сутки у семи жителей региона преступники похитили почти 240 тысяч рублей.
 
Как показывает практика, часто потерпевшие знают об используемых мошенниками методах, но все равно попадаются на уловки злоумышленников. По данным фактам в полиции проводятся процессуальные проверки.
 
«Одной из потерпевших стала 86-летняя женщина, проживающая в квартире по улице Первомайской. К ней пришли неизвестные женщина и мужчина, представились работниками социальной службы и под предлогом обмена купюр, завладели деньгами в сумме 100 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.
 
В настоящее время по данному факту в полиции возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Оперативниками проводятся мероприятия по установлению личности мошенников и их задержанию.
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 20:59 +4
Другие статьи по темам
Событие
мошенникикриминалпреступники
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле из квартиры на третьем этаже выпала женщина
В Туле из квартиры на третьем этаже выпала женщина
Сотрудник тульской администрации заболел коронавирусом
Сотрудник тульской администрации заболел коронавирусом
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.