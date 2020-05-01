Престарелая тулячка отдала мошенникам 100 тысяч рублей

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Преступники заявили пенсионерке, что они из социальной службы и проводят обмен купюр.

В Тульской области продолжают регистрировать преступления, связанные с хищением денег с банковских карт. По данным полиции, за минувшие сутки у семи жителей региона преступники похитили почти 240 тысяч рублей.

Как показывает практика, часто потерпевшие знают об используемых мошенниками методах, но все равно попадаются на уловки злоумышленников. По данным фактам в полиции проводятся процессуальные проверки.

«Одной из потерпевших стала 86-летняя женщина, проживающая в квартире по улице Первомайской. К ней пришли неизвестные женщина и мужчина, представились работниками социальной службы и под предлогом обмена купюр, завладели деньгами в сумме 100 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

В настоящее время по данному факту в полиции возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Оперативниками проводятся мероприятия по установлению личности мошенников и их задержанию.