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В Туле погоню экипажа ДПС за машиной с подростком и ребенком снял видеорегистратор
У поворота с ул. Демешковской на Орловское шоссе водитель не справился с управлением и врезался в фонарный столб
Напомним, вечером 28 апреля в дежурную часть тульского отдельного батальона ДПС поступила информация об автомобиле Ford, водитель которого двигался с нарушениями ПДД и создавал опасность для окружающих. На место направили экипаж ДПС.
Полицейские заметили автомобиль на ул. Генерала Горшкова и подали водителю сигнал к остановке. Однако тот проигнорировал требование инспекторов и попытался скрыться.
У поворота с ул. Демешковской на Орловское шоссе водитель не справился с управлением и врезался в фонарный столб, после чего машина задымилась. Сотрудники ДПС извлекли из салона двух пострадавших и вызвали медиков. Кроме того, стражам порядка пришлось тушить авто до приезда сотрудников МЧС.
Как сообщили в Госавтоинспекции, автомобиль принадлежит матери 12-летнего пассажира иномарки. Ребенок взял ключи от машины без ее разрешения. За рулём в момент ДТП находился его приятель — 15-летний подросток.
Пассажира доставили в больницу и после оказания медицинской помощи отпустили домой. Несовершеннолетнему водителю оказали медпомощь на месте.
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