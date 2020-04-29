В Туле погоню экипажа ДПС за машиной с подростком и ребенком снял видеорегистратор

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У поворота с ул. Демешковской на Орловское шоссе водитель не справился с управлением и врезался в фонарный столб

Напомним, вечером 28 апреля в дежурную часть тульского отдельного батальона ДПС поступила информация об автомобиле Ford, водитель которого двигался с нарушениями ПДД и создавал опасность для окружающих. На место направили экипаж ДПС.

Полицейские заметили автомобиль на ул. Генерала Горшкова и подали водителю сигнал к остановке. Однако тот проигнорировал требование инспекторов и попытался скрыться.

У поворота с ул. Демешковской на Орловское шоссе водитель не справился с управлением и врезался в фонарный столб , после чего машина задымилась. Сотрудники ДПС извлекли из салона двух пострадавших и вызвали медиков. Кроме того, стражам порядка пришлось тушить авто до приезда сотрудников МЧС.

Как сообщили в Госавтоинспекции, автомобиль принадлежит матери 12-летнего пассажира иномарки. Ребенок взял ключи от машины без ее разрешения. За рулём в момент ДТП находился его приятель — 15-летний подросток.

Пассажира доставили в больницу и после оказания медицинской помощи отпустили домой. Несовершеннолетнему водителю оказали медпомощь на месте.