В Тульской области 69 новых случаев коронавируса

По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в Тульской области зарегистрировано 69 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Она обнаружена у жителей Тулы, Алексинского, Веневского, Ефремовского, Заокского, Кимовского, Новомосковского, Одоевского, Плавского, Тепло-Огаревского, Узловского, Щекинского и Ясногорского районов.

Из них 18 человек работают в столичном регионе, шесть человек контактировали с прибывшими оттуда, остальные заразились от заболевших ранее. Все больные своевременно изолированы.

За последние сутки в России подтверждено 6198 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 43,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 50 летальных исходов.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 87 147 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 794 летальных исхода, выздоровели 7346 человек.