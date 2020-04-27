В Тульской области 69 новых случаев коронавируса
Число заболевших увеличилось до 713.
По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в Тульской области зарегистрировано 69 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Она обнаружена у жителей Тулы, Алексинского, Веневского, Ефремовского, Заокского, Кимовского, Новомосковского, Одоевского, Плавского, Тепло-Огаревского, Узловского, Щекинского и Ясногорского районов.
Из них 18 человек работают в столичном регионе, шесть человек контактировали с прибывшими оттуда, остальные заразились от заболевших ранее. Все больные своевременно изолированы.
За последние сутки в России подтверждено 6198 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 43,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 50 летальных исходов.