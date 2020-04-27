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В Тульской области 69 новых случаев коронавируса

В Тульской области 69 новых случаев коронавируса

Число заболевших увеличилось до 713.

По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в Тульской области зарегистрировано 69 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Она обнаружена у жителей Тулы, Алексинского, Веневского, Ефремовского, Заокского, Кимовского, Новомосковского, Одоевского, Плавского, Тепло-Огаревского, Узловского, Щекинского и Ясногорского районов.

Из них 18 человек работают в столичном регионе, шесть человек контактировали с прибывшими оттуда, остальные заразились от заболевших ранее. Все больные своевременно изолированы.

 

За последние сутки в России подтверждено 6198 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 43,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 50 летальных исходов. 

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 87 147 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 794 летальных исхода, выздоровели 7346 человек.
Сюжет: Коронавирус
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Автор: Кристина Вернигорина
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