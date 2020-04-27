Передать «смертный» медальон: поисковики ищут родственников тульского красноармейца

Иван Семенович Золотов, 1910 года рождения, уроженец деревни Ясенки Щекинского района, был убит в 1942 году. 25 сентября 1989 года его останки были подняты поисковиками в Смоленской области — Темкинский район, урочище деревни Березки. Впоследствии перезахоронен в деревне Замыцкое Смоленской области

– Практика поисковой работы показывает, что родные солдат редко уезжают из того региона, в котором проживали до войны. Возможно, родные Ивана Золотова и сегодня проживают в Тульской области, в Туле или в Щекинском районе, — пишут поисковики «Обелиска». — Если родственники найдутся, мы передадим им личный «смертный» медальон солдата и документы.

Контакт для обращения: волонтер Роза Фаттахова, тел. 8-903-089-75-79 или roza-fattahova@mail.ru.