«Балтика» в партнерстве с фондом «Старость в радость» и корпусом «Волонтер71» помогает престарелым Тульской области

Фото: Иван Демидов.

«Балтика» взаимодействует с общественными организациями и благотворительными фондами для организации помощи домам престарелых, помогает в закупке средств санзащиты и других товаров, необходимых социальным учреждениям в условиях пандемии COVID-19. В партнерстве с благотворительным Фондом «Старость в радость» и Тульской региональной общественной организацией содействия развитию добровольчества «Волонтерский корпус «Волонтер 71» компания помогла закупить 1 300 медицинских масок, 4000 пар перчаток, 2000 пар бахил, а также бинты, средства дезинфекции и гигиены.

Участники организации «Волонтер 71» помогают одиноким пожилым людям на самоизоляции, и волонтерам особенно важно соблюдать правила безопасности и надевать одноразовые маски. Фонд «Старость в радость» взаимодействует с домами для престарелых. В Тульской области помощь получили 250 пожилых людей, проживающих в Одоевском доме-интернате.

Директор благотворительного фонда «Старость в радость» Елизавета Олескина:

– Время сейчас очень непростое. Пожилые люди — самая уязвимая аудитория, для которой вирус может стать фатальным. Поэтому, в первую очередь, важно обеспечить им безопасную среду и приобрести в учреждения средства дезинфекции и санзащиты, которых там сейчас критически не хватает. Мы работаем сейчас с 300 домами престарелых и психоневрологическими интернатами в 20 регионах, и все они нуждаются в масках, гигиенических средствах и антисептиках. Мы стараемся оказать им помощь, хотя задача эта в нынешней ситуации с каждым днем становится все сложнее.

Председатель Совета ТРОО содействия развитию добровольчеству «Волонтерский корпус «Волонтер 71» Маргарита Логунова:

– Наши волонтеры — это и студенты, и работающие туляки, которые помогают в свободное время. Ежедневно каждый из них выполняет от 2 до 7 заявок. Добровольцы помогают приобрести и доставляют самое необходимое — лекарства, продукты, бытовые принадлежности. Заботясь о пожилых гражданах, мы не должны забывать об их безопасности и о безопасности самих волонтеров, и обеспечиваем их средствами защиты. Мы благодарны всем компаниям, которые помогают и поддерживают нас. Вместе мы можем оказать помощь тем, кто в ней нуждается.

Кампания «Несмотря на расстояние, остаемся вместе» реализуется во всех регионах присутствия «Балтики». В ее рамках компания уже предоставила более 500 000 единиц средств защиты, 170 000 единиц безалкогольных напитков, а также санитайзеры и медоборудование для дезинфекции в Воронежской, Тульской, Ростовской, Ярославской, Свердловской, Самарской областях, Новосибирске и Хабаровске — для пожилых, находящихся в группе повышенного риска, медиков и волонтеров.