Инфографика Myslo: динамика распространения коронавируса в Тульской области на 27 апреля
Напомним, за сутки в регионе зафиксировано 69 новых случаев.
Во всех районах Тульской области зарегистрирована новая коронавирусная инфекция. Напомним, что первые три случая в регионе были зафиксированы 19 марта – у трех туляков, вернувшихся из Италии.
На данный момент у нас уже 713 человек подхватили коронавирус, 62 человека выздоровели.
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