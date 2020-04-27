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В каких городах Тульской области зафиксирован COVID-19: карта на 27 апреля

В каких городах Тульской области зафиксирован COVID-19: карта на 27 апреля

На сегодняшний день в регионе 713 подтвержденных случаев.

Правительство Тульской области опубликовало актуальную информацию, в каких районах и городах региона зафиксирована новая коронавирусная инфекция. 

Отметим, что на сегодняшний день COVID-19 зарегистрирован во всех районах Тульской области. Больше всего случаев заражения – в Туле.

Сюжет: Коронавирус
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Автор: Кристина Вернигорина
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