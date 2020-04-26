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Алексей Дюмин обратился к тулякам в годовщину Чернобыльской катастрофы
Фото из архива MySlo

Алексей Дюмин обратился к тулякам в годовщину Чернобыльской катастрофы

34 года назад, 26 апреля 1986 года произошла авария на Чернобыльской АЭС.

Глава Тульской области обратился к жителям региона в связи с годовщиной трагических событий, произошедших в 1986 году на Чернобыльской АЭС:

«Сегодня мы отдаем дань почета и безграничного уважения всем, кто принимал участие в ликвидации последствий аварии. Это ученые, пожарные, медики, шахтеры, военнослужащие, специалисты самых разных профилей – сотни тысяч человек со всей страны, включая Тульскую область.

Своей самоотверженностью, профессионализмом и мужеством они спасли бессчетное количество жизней. Для своих земляков ликвидаторы-туляки были и остаются героями. Мы всегда будем благодарны им за подвиг и никогда не забудем погибших».

Радиоактивное облако, образовавшееся после взрыва четвертого реактора Чернобыльской АЭС, накрыло территории Белёвского, Щекинского, Киреевского, Кимовского и других районов Тульской области. В ликвидации последствий аварии принимали участие более 2500 туляков.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 09:55 0
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