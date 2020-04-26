Полсотни штрафов за превышение скорости накопила 26-летняя гонщица из Щекино

На исполнении в отделе судебных приставов Щекинского и Тепло-Огаревского районов Тульской области находились исполнительные производства о взыскании с 26-летней девушки задолженности по штрафам ГИБДД более чем на 30 тысяч рублей. Штрафы были выписаны за превышение скорости.

Гонщица не спешила расплачиваться с долгами, судебным приставам пришлось пригрозить ей вынесением постановления об ограничении в специальном праве на управление транспортным средством. Не желая ходить пешком, девушка оплатила все 47 штрафов.