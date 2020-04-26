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Полсотни штрафов за превышение скорости накопила 26-летняя гонщица из Щекино

Полсотни штрафов за превышение скорости накопила 26-летняя гонщица из Щекино

Не желая переквалифицироваться в пешехода, девушка полностью оплатила задолженность.

На исполнении в отделе судебных приставов Щекинского и Тепло-Огаревского районов Тульской области находились исполнительные производства о взыскании с 26-летней девушки задолженности по штрафам ГИБДД более чем на 30 тысяч рублей. Штрафы были выписаны за превышение скорости.

Гонщица не спешила расплачиваться с долгами, судебным приставам пришлось пригрозить ей вынесением постановления об ограничении в специальном праве на управление транспортным средством. Не желая ходить пешком, девушка оплатила все 47 штрафов.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:19 +2
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