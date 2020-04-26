Что в Тульской области будет закрыто до 30 апреля

Собрали для вас полный список закрытых и открытых организаций (вдруг вы завтра в магазин соберетесь?)

Накануне Алексей Дюмин внёс ряд изменений в Указ губернатора Тульской области № 12 от 16 марта 2020 года, утверждающий перечень мер по предотвращению распространения коронавируса.

Согласно новой редакции документа, до 30 апреля в Тульской области действуют ограничения на:

проведение деловых, культурных, зрелищных, спортивных, публичных и иных массовых мероприятий, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан, за исключением мероприятий, проводимых в дистанционном режиме,

нахождение на территории торговых и развлекательных центров детей до 18 лет без сопровождения родителей или законных представителей,

деятельность ночных клубов, бильярдных, боулингов, караоке-клубов, кинотеатров, библиотек, детских игровых комнат и детских развлекательных центров, батутных центров, квест-комнат, спортивно-оздоровительных, спортивных клубов и фитнес-центров, плавательных бассейнов и иных развлекательных и досуговых организаций,

деятельность организаций дополнительного образования независимо от форм собственности и индивидуальных предпринимателей по реализации дополнительных общеобразовательных, культурных, спортивных, развивающих программ, в том числе не имеющих лицензий на образовательную деятельность, за исключением мероприятий, проводимых в дистанционном режиме,

деятельность полустационарных отделений и кабинетов ранней помощи госучреждений в сфере социального обслуживания населения,

оказание стоматологических услуг, за исключением услуг, оказываемых исключительно по предварительной записи при условии нахождения в помещении не более 1 посетителя и проведения дезинфекции помещений и оборудования после каждого приема посетителя, а также заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме,

торговлю непродовольственными товарами на оптовых и розничных рынках, а также проведение ярмарок,

деятельность по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах, тотализаторах, их пунктах приема ставок,

выезды любых организованных детских групп за ее пределы, в том числе творческих, спортивных коллективов и обучающихся детских школ искусств, профессиональных образовательных организаций.

Временно приостанавливается до 30 апреля работа следующих организаций:

заведений общественного питания, в том числе ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и объектов нестационарной торговли, оказывающих услуги общественного питания,

торговых, торгово-развлекательных центров и иных объектов розничной торговли,

магазинов стройматериалов,

пунктов самовывоза,

салонов красоты, парикмахерских, тату-салонов, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие личное присутствие клиента,

посещение гражданами парков культуры и отдыха, а также общественных пространств.