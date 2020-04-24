Четыре идеи, как интересно и с пользой провести время дома

Сейчас у многих появилась возможность сделать все, на что не хватало времени раньше – почитать книги, сделать перестановку или приготовить что-то новое.

А чтобы время прошло с пользой и интересом, мы собрали для вас разные идеи.

Наводим порядок вокруг себя

Давно известно: чистота — залог здоровья. Поэтому для начала можно сделать генеральную уборку дома, а заодно поднять себе этим настроение!

Итак, перебираем старые вещи и решаем, от чего давно пора избавиться. Причем можно предусмотреть и вторую жизнь для ненужных вещей — например, отдать их в благотворительные магазины или в фонды помощи нуждающимся.

Проводим влажную уборку и отправляем шторы, подушки и пледы в стирку. Любители перемен могут заодно сделать и перестановку в квартире.

Сажаем огород на подоконнике

Отличная идея в дни, пока нет возможности выйти в парк или съездить за город. Посадите в горшки на окне несколько луковиц и через несколько дней уже срежете первую зелень! Также прекрасно на подоконнике растут укроп, руккола и салат.

Во-первых, все это полезно, а во-вторых, ничто так не радует, как еда, которую ты вырастил сам. К тому же, к хобби можно привлечь детей.

Для освоившихся существуют и сложные варианты. Ведь в домашних условиях можно выращивать помидоры черри, огурцы, морковку, редиску и даже клубнику.

Читаем и занимаемся самообразованием

Многие из нас так скучали по книгам из-за нехватки времени, и вот сейчас есть прекрасная возможность погрузиться в мир чтения. Вперед за новыми впечатлениями и новыми знаниями! Поставьте себе цель читать хотя бы одну книгу в неделю, верните себе полезную привычку. А как сделать это еще и с выгодой, можно узнать в разделе «Больше» и получить несколько книг в подарок.

Открываем «дом» развлечений в смартфоне

Пойти на спортивную тренировку, концерт или в музей можно… в смартфоне! Оператор Tele2 создал особое digital-пространство «Дом по другим правилам», где проходят лекции, эксклюзивные мастер-классы, тренировки, выставки, кинопоказы и концерты.

Партнером проекта стал Государственный Эрмитаж, который проведет еще и виртуальные экскурсии по музею. Зайти «в гости» в онлайн-дом оператора может любой человек, весь контент доступен бесплатно и без дополнительных условий. Таким образом Tele2 поможет людям вести интересную жизнь даже в условиях самоизоляции.

Чувствуйте себя максимально комфортно, ведь дом — это ваша крепость. И помните: все будет хорошо.