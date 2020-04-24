новости
новости
Регистрация
12 130 руб. не выходя из дома: как тулякам дистанционно оформить пособие по безработице
Фото из архива Myslo.

12 130 руб. не выходя из дома: как тулякам дистанционно оформить пособие по безработице

Рассказываем кому положены выплаты, назначенные Президентом, и сложно ли их получить.

В связи с постановлением Правительства РФ от 27 марта, все центры занятости населения полностью перешли на дистанционный режим. Об этом в ходе брифинга рассказал министр труда и социальной защиты Тульской области Андрей Филиппов.

Как встать на учет безработному? 

Для постановки на учет и поиска подходящей работы не нужно выходить из дома. Достаточно зарегистрироваться на портале Работа в России и заполнить заявление. Регистрация очень похожа на ту, что на сайте госуслуг. Ничего сложного.

Что писать в заявлении? 

Вам предложат заполнить стандартную анкету для трудоустройства. К ней можно прикрепить резюме, указать сведения о предыдущих местах работыи оставить контактные данные. 

Какие нужны документы? 

Никаких. Все данные, которые нужны центру занятости для подтверждения вашего дохода и родственных связей, запрашиваются в рамках межведомственного взаимодействия. После подачи заявление, не нужно никуда нести документы. В случае необходимости, сотрудник местного центра занятости свяжется с вами сам.

Что будет после? 

Центр занятости соберет необходимую информацию, проверит ваши данные. И так же в электронном виде предоставит вам подходящие вакансии. 

Вакансии будут поступать в личный кабинет. Там же соискатель сможет откликнуться на заинтересовавшее его предложение, а работодатель – ознакомиться с резюме, пригласить на работу или на дистанционное собеседование. 

А если работа не подойдет? 

Если трудоустройство невозможно, центр занятости признает вас безработным и назначит пособие  в соответствии с законом «О занятости населения в РФ» и новыми правилами, утвержденными Президентом.

Сколько заплатят безработным?

В соответствии с решением Президента размер выплаты по безработице увеличился и теперь составляет 12 130 руб. Но максимальный размер выплаты получат только те, кто потерял работу после 1 марта 2020 года и был уволен по положительным причинам или независящим от него основаниям. Сейчас в Тульской области уже назначены 82 таких пособия.  Еще по 5000 заявлениям ведется работа.

Если у безработного есть несовершеннолетние дети, то дополнительно к пособию по безработице, назначается выплата в размере 3000 руб. на каждого несовершеннолетнего ребенка.

Как будут начислены выплаты?

Деньги перечислят безналичным способом на лицевой банковский счет, который вы указываете при заполнении заявления. 

Если я работал в ИП, выплаты мне положены? 

Если вы были официально оформлены на работу у частного предпринимателя, вы имеете право на выплаты. Но если бизнесменом были вы сами, и теперь вынуждены закрыться, то пособие вам не заплатят.

Сюжет: Полезные разъяснялки
Гид по Госуслугам: как оформить документы, не выходя из дома
Обзоры / Инструкция
Гид по Госуслугам: как оформить документы, не выходя из дома
20 апреля, в 15:31, 0 3855 0
Потребительская корзина в Тульской области: чем нам предлагают питаться? – инфографика Myslo
Жизнь Тулы и области
Потребительская корзина в Тульской области: чем нам предлагают питаться? – инфографика Myslo
11 марта, в 09:48, 94 10829 -1
Коронавирус: 7 важных вопросов о личной гигиене, масках и мытье рук
Жизнь Тулы и области
Коронавирус: 7 важных вопросов о личной гигиене, масках и мытье рук
4 марта, в 16:53, 68 7218 4
До конца «дачной амнистии» остался всего год: что нужно делать?
Жизнь Тулы и области
До конца «дачной амнистии» остался всего год: что нужно делать?
3 марта, в 12:30, 45 11389 3
Все новости сюжета
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Оксана Грудинина
сегодня, в 13:55 −5
Другие статьи по темам
Событие
как получить пособие по безработицепособие по безработице
Люди
Андрей Филиппов
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Ростелеком» предлагает бизнесу комплекс актуальных решений для бесперебойной работы в условиях коронавируса
«Ростелеком» предлагает бизнесу комплекс актуальных решений для бесперебойной работы в условиях коронавируса
Инфографика Myslo: динамика распространения коронавируса в Тульской области
Инфографика Myslo: динамика распространения коронавируса в Тульской области
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.