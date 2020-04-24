12 130 руб. не выходя из дома: как тулякам дистанционно оформить пособие по безработице

Фото из архива Myslo.

Рассказываем кому положены выплаты, назначенные Президентом, и сложно ли их получить.

В связи с постановлением Правительства РФ от 27 марта, все центры занятости населения полностью перешли на дистанционный режим. Об этом в ходе брифинга рассказал министр труда и социальной защиты Тульской области Андрей Филиппов.

Как встать на учет безработному?

Для постановки на учет и поиска подходящей работы не нужно выходить из дома. Достаточно зарегистрироваться на портале Работа в России и заполнить заявление. Регистрация очень похожа на ту, что на сайте госуслуг. Ничего сложного.

Что писать в заявлении?

Вам предложат заполнить стандартную анкету для трудоустройства. К ней можно прикрепить резюме, указать сведения о предыдущих местах работыи оставить контактные данные.

Какие нужны документы?

Никаких. Все данные, которые нужны центру занятости для подтверждения вашего дохода и родственных связей, запрашиваются в рамках межведомственного взаимодействия. После подачи заявление, не нужно никуда нести документы. В случае необходимости, сотрудник местного центра занятости свяжется с вами сам.

Что будет после?

Центр занятости соберет необходимую информацию, проверит ваши данные. И так же в электронном виде предоставит вам подходящие вакансии.

Вакансии будут поступать в личный кабинет. Там же соискатель сможет откликнуться на заинтересовавшее его предложение, а работодатель – ознакомиться с резюме, пригласить на работу или на дистанционное собеседование.

А если работа не подойдет?

Если трудоустройство невозможно, центр занятости признает вас безработным и назначит пособие в соответствии с законом «О занятости населения в РФ» и новыми правилами, утвержденными Президентом.

Сколько заплатят безработным?

В соответствии с решением Президента размер выплаты по безработице увеличился и теперь составляет 12 130 руб. Но максимальный размер выплаты получат только те, кто потерял работу после 1 марта 2020 года и был уволен по положительным причинам или независящим от него основаниям. Сейчас в Тульской области уже назначены 82 таких пособия. Еще по 5000 заявлениям ведется работа.

Если у безработного есть несовершеннолетние дети, то дополнительно к пособию по безработице, назначается выплата в размере 3000 руб. на каждого несовершеннолетнего ребенка.

Как будут начислены выплаты?

Деньги перечислят безналичным способом на лицевой банковский счет, который вы указываете при заполнении заявления.

Если я работал в ИП, выплаты мне положены?

Если вы были официально оформлены на работу у частного предпринимателя, вы имеете право на выплаты. Но если бизнесменом были вы сами, и теперь вынуждены закрыться, то пособие вам не заплатят.