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В Узловой машина проломила стену и влетела внутрь гаража
Фото: vk.com/uzlovaya_nesluhi.

В Узловой машина проломила стену и влетела внутрь гаража

Водитель госпитализирован.

Рано утром 23 апреля в селе Супонь (г. Узловая) произошло серьезное ДТП. По предварительной информации, 23-летний водитель ВАЗ-2112 не справился с управлением и выехал с дороги. После этого легковушка боком проломила стену гаража и влетела внутрь.
 
По данным региональной Госавтоинспекции, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель автомобиля. Мужчина госпитализирован с травмами различной степени тяжести.
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 11:29 +3
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