В Узловой машина проломила стену и влетела внутрь гаража

Фото: vk.com/uzlovaya_nesluhi.

Рано утром 23 апреля в селе Супонь (г. Узловая) произошло серьезное ДТП. По предварительной информации, 23-летний водитель ВАЗ-2112 не справился с управлением и выехал с дороги. После этого легковушка боком проломила стену гаража и влетела внутрь.

По данным региональной Госавтоинспекции, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель автомобиля. Мужчина госпитализирован с травмами различной степени тяжести.