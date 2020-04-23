Фото: vk.com/uzlovaya_nesluhi.
В Узловой машина проломила стену и влетела внутрь гаража
Водитель госпитализирован.
Рано утром 23 апреля в селе Супонь (г. Узловая) произошло серьезное ДТП. По предварительной информации, 23-летний водитель ВАЗ-2112 не справился с управлением и выехал с дороги. После этого легковушка боком проломила стену гаража и влетела внутрь.
По данным региональной Госавтоинспекции, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель автомобиля. Мужчина госпитализирован с травмами различной степени тяжести.
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